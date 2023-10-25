حافظان قرآن آستان حضرت عبدالعظیم (ع) تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین آئین تجلیل از حافظان قرآن کریم مرکز امور قرآنی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) با حضور حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی‌عسگر؛ تولیت آستان و حجت‌الاسلام محسن عرفاتی؛ معاون علمی و فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در تالار شیخ صدوق شهر ری برگزار شد.

حجت‌الاسلام قاضی‌عسگر؛ تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در این مراسم با تبریک زادروز حضرت امام حسن عسگری (ع) و اعلام انزجار و نفرت از ددمنشی رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی مسلمانان در غزه گفت: آنچه که مشهود و قابل تقدیر است اینکه عزیزانی که توفیق حفظ قرآن را پیدا کردند نه تنها در حفظ، بلکه در نوع خواندن، صوت و لحن و توجه و تدبر آنها نیز می‌توان پیشرفت را حس کرد که این امر مایه مباهات و افتخار خدمتگزاران ساحت نورانی حضرت عبدالعظیم (ع) مایه است که بتوانند در خدمت قرآن باشند.

قرآن را برای داشتن حیات طیبه سرلوحه زندگی قرار دهید

قاضی‌عسگر قرآن را یکی از دو امانت پیامبر در نزد امت اسلامی توصیف کرد و گفت: ما باید علاوه بر حفظ قرآن و اهتمام به آن، از رهنمودهای آن نیز الهام گرفته و آن را برای زندگی سعادتمند و حیات طیبه سرلوحه قرار بدهیم که این امر نیاز به تدبر و تعمق در آن دارد.

تولیت آستان حضرت عبدالعظیم (ع) یکی از امتیازات اسلام بر سایر ادیان را دارا بودن کتابی عنوان کرد که برخلاف کتب سایر ادیان که به مرور زمان دچار تحریف شده‌اند، همچنان محفوظ باقی مانده است و گفت: این امر به آن دلیل است که صاحب قرآن خود تعهد به حفظ و حراست از آن کرده است. وقتی به انجیل، به تورات و به زبور که البته به نظر می‌رسد دیگر وجود خارجی نداشته باشد نگاه می‌اندازید، این تحریف به وضوح قابل مشاهده است و مثلاً انجیل در اقوال مختلفی نقل شده است که با آنچه حضرت عیسی (ع) گفته، فرق زیادی دارد لذا این کتب دیگر مطلبی که در اعصار و روزگار مختلف گره‌ای از کار جامعه بشری باز کنند در اختیار ندارند.

قاضی‌عسگر تصریح کرد: در عوض وقتی به قرآن نظر می‌کنیم، مشاهده می‌شود که این کتاب آسمانی طی بیش از ۱۴ قرن همچنان با همان محتوا، کوچک‌ترین تحریف در آن صورت نگرفته و کم و زیاد نشده است و به عنوان یک کتاب مرجع دارای جامعیت و شمول مکانی و زمانی است و هر آن می‌توان مطالب نویی از آن استخراج کرد که پیش از آن کسی اشاره‌ای به آن نداشته است.

سرپرست سابق حجاج ایرانی افزود: در تأیید این مطلب ذکر این مسئله گواه است که مثلاً علامه طباطبایی (ره) که حق بزرگی بر جامعه شیعه دارد در تفسیر المیزان مطالبی را عنوان می‌کند که سال‌ها بعد آیت‌الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم مطالبی متفاوت‌تری از ایشان را ذکر می‌کند یا آیت‌الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه به مطالبی اشاره می‌کند که هیچ شباهتی به هیچ‌کدام از آنها ندارد.

وی تأکید کرد: با این تفاصیل باید گفت که قرآن هیچ زمانی تازگی خود را از دست نداده و در هر زمان و به اقتضای هر شرایطی می‌توان برای یافتن راهکار و راه‌حل در برابر مشکلات و مصائب زندگی به آن مراجعه کرد.

تعمق و تدبر در قرآن وظیفه آتی حفاظ

قاضی‌عسگر تعمق و تدبر در قرآن را وظیفه و رسالت آتی حافظان قرآن برشمرد و گفت: دریافت معانی عمیق قرآن در هر برهه‌ای دریچه‌ای نوین بر روی افراد بازخواهد کرد. در هیچیک از کتب تاریخی این چنین وفادارانه که قرآن به هر یک از مقاطع آن وارد شده است، مطالب را مشاهده نمی‌کنیم و در اغلب آنها شاهد تحریفاتی ولو جزئی هستیم، اما این قرآن است که بدون هیچ دخل و تصرفی با ذکر مصادیق تاریخی، جنبه‌های هدایت‌گری و عبرت‌آموزی خود را نو به نو بیان می‌کند. به زندگی انبیای الهی می‌پردازد، از ابراهیم (ع)، موسی (ع) و عیسی (ع) سخن به میان می‌آورد، حقایق را بازگو کرده و انسان را به تفکر و عبرت‌آموزی فرا می‌خواند.

تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی با اشاره به اینکه تمام خط و مشی‌ها در همه عرصه‌ها را می‌توان با مراجعه به قرآن دریافت، گفت: در مورد مسائل اقتصادی و مثلاً بر حذر بودن از ربا، در مورد مسائل اخلاقی و پرهیز از غیبت و تهمت و … در حوزه روابط اجتماعی، زناشویی، خانواده و بسیاری دیگر از مسائل می‌توان با مراجعه به قرآن به موارد بیشماری دست پیدا کرد تا به این واسطه به زندگی سعادتمند و آنچه که از آن به حیات طیبه تعبیر می‌شود، نزدیک شد.

وی با تأکید بر کاربردی شدن اشارات قرآن و جاری شدن آن در همه امور و شئون زندگی اظهار کرد: توقع می‌رود که حال با عنایت الهی به این مهم یعنی تربیت حفاظ قرآنی دست پیدا کرده‌ایم، گامی بلندتر نیز برداریم و آن برقراری ارتباط بیشتر خانواده ایرانی با قرآن است.

متأسفانه بسیاری قادر به روخوانی قرآن نیستند

قاضی‌عسگر اذعان کرد: متأسفانه مشاهده می‌شود که بسیاری حتی تسلط بر روخوانی قرآن نیز ندارند چه برسد که بخواهیم آنها را با مباحث تدبری و اندیشه‌ای قرآن نیز آشنا کنیم، لذا از عزیزان حفاظ این مرکز درخواست می‌کنم که به تفسیر، روایت و نشر هر چه بیشتر و کیفی‌تر قرآن در محافل خانوادگی و میان اقوام و آشنایان اهتمام و توجه بیشتری داشته باشند.

این گزارش حاکی است در ابتدای این مراسم، آیاتی از سوره مبارکه فاطر توسط احمد ابوالقاسمی؛ قاری بین‌المللی تلاوت شد و در ادامه در دو بخش و قالب کلیپ تصویری، حفاظی که در هفدهمین دوره حفظ قرآن مرکز امور قرآنی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) با عنوان سرشناسان بهشت حضور داشتند، تجلیل شد.

همچنین با حضور جواد علی‌اکبریان؛ معاون توسعه، مدیریت و منابع آستان و حجت‌الاسلام محمد تقدیری؛ معاون امور روحانیان و حوزه‌های علمیه آستان حضرت عبدالعظیم (ع) و تنی چند از مسئولان این آستان، از حفاظ کل قرآن این دوره به شرح زیر تجلیل شد:

محدثه رحیم‌زاده، حدیثه رحیم‌زاده، زهرا اکبری، کوثر حسنی، زهرا بیات، ریحانی قدیری، زهرا عرب‌پور، مهناز احمدی، سماء حاجی‌مرادی، مهدیه گنجعلی، نازنین‌زهرا علیزاده، فاطمه دادور، هستی حاجی‌ابوکهکی، سوگند بختیاری، ریحانه احمدزاده، مهدا رحمتی، ریحانه احمدی، لطیفه احمدی، سارا ترکاشوند، الهام شب‌باز، سعدا عزیزی، جنان عهدی، مهدیه مهدوی، زهرا مهدوی، عادله کاماچی و مهدی ابراهیمی‌نیا، مهدی بهاء‌الدین‌بیگی و یاسین نوذری.