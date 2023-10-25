به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله قنبری در سخنانی، اظهار داشت: ویزا و ITC «بوزو آندلیچ» ورزشکار اهل مونته‌نگرو صادر شده و اوایل هفته آینده به ایران می‌آید.

وی ادامه داد: «آندلیچ» سابقه مصاف در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۳ با تیم ملی کشورمان را دارد که عملکرد خوبی داشت و بی‌تردید بهترین ورزشکار خارجی است که در ایران حضور دارد.

سرپرست تیم هندبال پلیمر خلیج‌فارس خرم‌آباد با بیان اینکه پس از شکست با گیتی پسند در هفته دوم علی‌رغم بازی خوبی که به نمایش گذاشتیم، افزود: با نظر کادر مدیریتی باشگاه به فکر تقویت تیم افتادیم و سه بازیکن کارآمد جذب کردیم.

قنبری، تصریح کرد: براین‌اساس با «یونس آثاری» ملی‌پوش هندبال، «گولوبوویچ» صربستانی و الان هم «بوزو آندلیچ» را اضافه کردیم که بدون تردید پلیمر متفاوتی را در ادامه لیگ برتر خواهیم دید.

وی اظهار امیدواری کرد که در هفته سوم و اولین مصاف پس از بازی‌های ملی که با پیکان سبزوار بازی داریم شرایط مهیا شود که هر سه نفر بازی کنند.