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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۵۹

همزمان با آغاز هفته پدافند غیر عامل؛

زنگ پدافند غیر عامل در شهرستان دیلم نواخته شد

زنگ پدافند غیر عامل در شهرستان دیلم نواخته شد

بوشهر- زنگ پدافند غیر عامل، همزمان با آغاز این هفته، به صورت نمادین با حضور مسئولان در دبیرستان متوسطه اول حضرت زینب (س) دیلم نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر فرماندار دیلم ظهر چهارشنبه در این مراسم اظهار داشت: پدافند غیرعامل مسئولیت دائم و همیشگی ما در برابر مخاطرات است و ما باید در برابر حملات طبیعی و غیر طبیعی همیشه آمادگی داشته باشیم.

محمد اسدی افزود: پدافند غیر عامل با ایجاد بازدارندگی شرایطی را فراهم می‌کند تا از این طریق بتوانیم اسرار نظام را حفظ کرده و مشکلات حوزه‌های مختلف را به حداقل کاهش دهیم.

زنگ پدافند غیر عامل در شهرستان دیلم نواخته شد

وی با توجه به شرایط کنونی جامعه به بحث حجاب اشاره کرد و گفت: بهترین راه رسیدن به قله عزت و عظمت در هر جامعه‌ای حجاب زینبی (س) است.

کد مطلب 5921552

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