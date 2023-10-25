زنگ پدافند غیر عامل در شهرستان دیلم نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر فرماندار دیلم ظهر چهارشنبه در این مراسم اظهار داشت: پدافند غیرعامل مسئولیت دائم و همیشگی ما در برابر مخاطرات است و ما باید در برابر حملات طبیعی و غیر طبیعی همیشه آمادگی داشته باشیم.

محمد اسدی افزود: پدافند غیر عامل با ایجاد بازدارندگی شرایطی را فراهم می‌کند تا از این طریق بتوانیم اسرار نظام را حفظ کرده و مشکلات حوزه‌های مختلف را به حداقل کاهش دهیم.

وی با توجه به شرایط کنونی جامعه به بحث حجاب اشاره کرد و گفت: بهترین راه رسیدن به قله عزت و عظمت در هر جامعه‌ای حجاب زینبی (س) است.