سه قول معاون وزیر جهادکشاورزی برای دانش بنیان کردن زرشک

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی خیام نکویی صبح چهارشنبه در اختتامیه جشنواره ملی زرشک اظهار کرد: کشور ما ۸۴ میلیون هکتار مرتع دارد و ۳۳ میلیون هکتار وسعت بیابان‌های ما محسوب می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بیان کرد: در ایران برخی از شهرهای آن مانند قشم و تبریز حدود ۴۰ درجه تفاوت دما با یکدیگر دارد که این موضوع یک ظرفیت بی بدیل در حوزه کشاورزی محسوب می‌شود.

خیام نکویی با اشاره به اینکه ما رتبه اول تولید زعفران، زرشک و گل محمدی و میوه انجیر و… در جهان را داریم، بیان کرد: همچنین در کشورمان ۳۰۰ روز آفتابی داریم که یک منبع انرژی عظیم محسوب می‌شود.

چهار میلیون و ۵۰۰ هزار بهره بردار بخش کشاورزی

وی با اشاره به اینکه چهار میلیون و ۵۰۰ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی داریم، گفت: میزان تولید محصولات کشاورزی ما به ۱۲۵ میلیون تن رسیده است که بسیاری از نیازهای کشور را تأمین می‌کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: ارز حاصل از صادرات بخش کشاورزی ما به ۶ میلیارد دلار رسیده است که یک میلیارد دلار آن به محصول پسته اختصاص دارد.

خیام نکویی با اشاره به ظرفیت‌های خراسان جنوبی در بخش خراسان جنوبی یادآور شد: استان در حوزه محصول پنبه، زعفران، انار، گیاهان دارویی و… و. حرف‌های زیادی برای گفتن و صادرات دارد.

وی ادامه داد: اگر ظرفیتی چون زرشک را معرفی و زیرساخت‌های آن را فراهم کنیم با وجود نیروی انسانی فرهیخته می‌توانیم در خراسان جنوبی ارزش افزوده ایجاد کنیم.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اینکه متأسفانه در حوزه زرشک خام فروشی می‌کنیم، یادآور شد: امروز در جمع مردم خراسان جنوبی در حوزه زرشک سه قول می‌دهم.

خیام نکویی افزود: اگر می‌خواهیم زرشک ارزش افزوده پیدا کند باید تحقیقات ما در این زمینه تعمیق پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌ای را تدارک دیده‌ایم که بر اساس آن بتوانیم تحول چشمگیر و ملی در تحقیقات زرشک استان خراسان جنوبی ایجاد کنیم، یادآور شد: یک پروژه کلان برای تعیین توالی کل ژنوم زرشک در کشور است.

گام‌هایی برای زرشک خراسان جنوبی

خیام نکویی ادامه داد: هیچ محصولی تاکنون در ایران کل ژنوم آن تعیین توالی نشده است و این اولین باری بوده که قول می‌دهیم با کمک استان ظرف یک سال کل ژنوم زرشک ایران که متعلق به این استان بوده را تعیین توالی کنیم.

رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در زمینه قول دوم خود نیز بیان کرد: با یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای صحبتی شده که جایگاهی را برای محصولاتی که از قبیل زرشک بدون گرفتن هزینه در نظر بگیرند.

خیام نکویی یادآور شد: بنا داریم ۱۰۲ مورد از مزارع نوآور بهره ور در کل محصولات باغی، زراعی، دامی شیلاتی و غیره ایجاد کنیم و این مزارع نقششان این است که تمام دانش‌هایی که در داخل و خارج از کشور در حوزه آن محصول بوده را بکارگیری کنند.

وی ادامه داد: قول سوم ما این است از این تعداد مزرعه در نظر گرفته شده دو مزرعه را به خراسان جنوبی در حوزه زرشک اختصاص می‌دهیم.

خیام نکویی یادآور شد: هر سه قولی که برای حمایت از زرشک خراسان جنوبی در نظر گرفته شد برای دانش بنیان شدن زرشک است.