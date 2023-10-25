به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حامد تقدیری در حاشیه تجمع ۵ هزار نفری دانش آموزان در حمایت از مردم مظلوم غزه با اشاره به طوفان الاقصی گفت: نسل جدید طوفان الاقصی متعلق به نوجوانان و جوانان است. ادامه طوفان‌هایی که به تازگی آغاز شده، به دست کودکان و نوجوانان غزه رقم خواهد خورد.

رییس ستاد ملی روایت پیشرفت گفت: این اتصال و حمایت جوانان و نوجوانان انقلاب اسلامی ادامه از بین بردن اسراییل حمایت از طوفان الاقصی های آینده‌ایی است که در فلسطین مشاهده خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که بینش سیاسی در دانش آموزان چگونه رقم خواهد خورد گفت: بخشی از بینش سیاسی، ناشی از آگاهی‌ها و بخشی از آن ناظر به کنشگری‌ها و فعالیت‌هاست.

رییس مدارس صدرا گفت: به عنوان مثال در آگاهی بخشی‌ها، در مدارس صدرا دانش آموزان محتواهای جانبی در خصوص تاریخ اشغالگری رژیم صهیونیستی را در کنار دروس اصلی مطالعه می‌کنند یا اسناد لانه جاسوسی که به یک کتاب تبدیل شده، مورد توجه دانش آموزان برای مطالعه قرار گرفته است.

رییس بنیاد ملی نوجوانان سازمان تبلیغات اسلامی جلسات توجیهی و گفتمانی حول محورهای انقلاب اسلامی و تماشای مستندهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی را از دیگر شیوه‌های بصیرت افزایی و رشد بینش سیاسی دانش آموزان دانست.

حجت‌الاسلام تقدیری با بیان اینکه بخش دیگر بینش سیاسی هم ناظر به کنش‌ها و فعالیت‌هاست؛ گفت: فعالیت‌هایی نظری همین تجمع در محکومیت رژیم اشغالگر قدس از جمله همین فعالیت‌هاست که دانش آموزان باید در این زمانه نسبت به مدرسه، کلاس درس، محیط اجتماعی و محله خود انجام دهند و ما هم در مدارس صدرا و هم در بنیاد ملی نوجوان سازمان تبلیغات اسلامی در بخش‌های متعددی نظیر دختران حاج قاسم آن را اجرایی کردیم.