تبریک کنعانی به مردم و دولت اکوادور

به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً اکوادور شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود که در پی آن «دانیل نوبا» موفق به کسب آرا شد.

در همین خصوص ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (چهارشنبه) سوم آبان ماه مشارکت بالای مردم اکوادور در برگزاری انتخابات آزاد و موفق ریاست جمهوری در این کشور را نشانه موفقیت و پیروزی مردم سالاری در اکوادور خواند.

سخنگوی وزارت امور خارجه این پیروزی را به مردم، دولت و رئیس جمهور منتخب اکوادور تبریک گفت.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ۳۰ شهریور و در حاشیه هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با «گوستاو مانریک» وزیر امور خارجه اکوادور در محل اقامت خود دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر امور خارجه تقویت روابط با کشورهای حوزه آمریکای لاتین را برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت خواند و همچنین عضویت اکوادور در شورای امنیت سازمان ملل را تبریک گفت و افزود: مواضع سازنده کشور شما موجب اعتبار شورای امنیت خواهد بود.