به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی ظهر چهارشنبه در نشست با رئیس بسیج سازندگی بوشهر اظهار داشت: رودخانه و تالاب حله یکی از مناطق مهم در حوزه زیست انسانی و طبیعی است و صیانت از آن یک وظیفه مشترک میان همه دستگاه‌های ذیربط است.

وی افزود: تأمین حداکثر ظرفیت ممکن آب جهت بهره‌برداری‌های زیست محیطی و کشاورزی یکی از تعهدات مهم این سازمان است و علیرغم خشکسالی‌های اخیر، نهایت تلاش خود را از طریق روش‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای برای عمل به این تعهد به کار بسته‌ایم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر با اشاره به آخرین پیشرفت طرح جامع ساماندهی زهکش‌ها، رودخانه حله و سازه مقسم بند بصری گفت: در سال جاری و با توجه به نیازهای منطقه طرحی جامع با هدف بهبود فرآیند آبیاری و تأمین حداکثری آب پایین دست آغاز شد.

وی با اشاره به اجزا این طرح گفت: لایروبی ۵۹ کیلومتر از زهکش‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشتستان، لایروبی شاخه شمالی و جنوبی رودخانه حله، ساماندهی و بهسازی سازه مقسم بند بصری و لایروبی تالاب حله مجموعه‌ای از اقدامات اجرا شده یا در حال اجرای این طرح است.

محمدی عنوان کرد: هم اکنون سازه مقسم بر شاخه شمالی به صورت ۱۰۰ درصد تکمیل شده است و عملیات اجرایی سازه مقسم شاخه جنوبی نیز در حال اجرا است و امیدواریم تا پیش از نخستین بارندگی، عملیات بتنی این سازه نیز تکمیل شود.

وی این طرح را یک اقدام جهادی و میان بخشی نامید و اظهار کرد: عملیات لایروبی شاخه جنوبی توسط شرکت آب منطقه‌ای بوشهر و لایروبی تالاب توسط سازمان حفاظت از محیط زیست انجام شده است.

وی با تقدیر از نقش آفرینی مهم سازمان بسیج سازندگی در این طرح جامع، افزود: همچنین لایروبی شاخه شمالی رودخانه به طول ۶۵ کیلومتر توسط سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر تکمیل شده است و هم اکنون زیرساخت‌های لازم برای تحویل آب به کشاورزان و باغداران این منطقه نیز آماده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر عنوان کرد: روز گذشته و مصادف با میلاد با سعادت امام حسن عسکری (ع) رهاسازی آب از سد رییس‌علی دلواری برای حقابه‌بران حاشیه رودخانه حله انجام شده است و امیدواریم تا نتیجه این اقدامات، دریافت حجمی راضی کننده از آب توسط بهره‌برداران عزیز باشد