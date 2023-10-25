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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۰۰

رییس کل دادگستری زنجان:

شعبه تخصصی رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در زنجان تشکیل می‌شود

شعبه تخصصی رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در زنجان تشکیل می‌شود

زنجان-رییس کل دادگستری زنجان گفت: طبق برنامه ریزی ها شعب تخصصی ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در حوزه های قضایی استان تشکیل و پرونده ها به صورت دقیق و سریع رسیدگی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فرجی برحق روز چهارشنبه در دومین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان افزود: توجه به مقوله پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات انتخاباتی امری مهم و موثر است.

وی اظهار داشت: پرداختن به جزئیات در شرایط فعلی انتخابات که موعد ثبت نام از داوطلبان است نباید ما را از توجه به موضوعات کلی و مهمتر دور کند.

رییس کل دادگستری زنجان ادامه داد: در زمان حاضر بهترین راه، اقدامات پیشگیرانه است که نظارت دقیق بر امور و رصد فضای مجازی از جمله این برنامه ها به شمار می رود.

فرجی، نظارت مستمر و به موقع فضای مجازی و انجام دقیق وظایف از سوی کارگزاران در برگزاری انتخابات سالم و پرشور را بسیار حائز اهمیت ذکر کرد.

وی با بیان اینکه در جامعه کنونی که بسیار متاثر از فضای مجازی است خاطرنشان کرد: دشمن با دروغ پردازی های خود از ظرفیت فضای مجازی برای ناامیدکردن مردم با هدف عدم حضور پرشور در انتخابات استفاده می کند بنابراین رصد فضای مجازی در این شرایط امری ضروری است.

فرجی ابراز امیدواری کرد، با تلاش دست اندرکاران انتخابات امسال هم مانند سالهای گذشته شاهد حضور گسترده مردم در صحنه انتخابات باشیم.

کد مطلب 5921729

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