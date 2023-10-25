شهرداری یاسوج درختان را برای زمین تعاونی کارکنانش قلع و قمع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه شهرداری یاسوج با هدف ایجاد راه برای زمین‌های واگذار شده در قالب تعاونی به کارکنانش، نسبت به تخریب درختان و باغات رو به روی این زمین‌ها که همگی متعلق به مردم است، اقدام کرد.

به گفته مردم، در حالی که باغات منطقه طبق استشهادات، عکس‌ها و اسناد هوایی ارائه شده با قدمتی بیش از ۱٠٠ سال به مردم تعلق دارد، شهرداری یاسوج دست به سمت این زمین‌ها برای جاده دسترسی زمین‌های کارکنان خود دراز کرده است.

بر اساس گفته مردم منطقه، علیرغم طرح دعوی بر علیه شهرداری و در جریان بودن پرونده، تیمی از شهرداری یاسوج بدون ارائه حکم تخریب به مردم نسبت به تخریب درختان، باغات ثمری و زمین‌های مردم اقدام کرده است.

انتظار است دستگاه‌های نظارتی و دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد به تخلفات احتمالی شکل گرفته در این حوزه ورود کند.