خواسته باغداران جهرمی استمرار در خرید توافقی لیموترش است

محمدحسن شعبانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تنها دغدغه کشاورزان باید تولید محصولات با کیفیت باشد.

وی با بیان اینکه مسئولیت کنترل بازار محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: متأسفانه در برخی محصولات تفاوت قیمت بسیاری بین خرید از کشاورزان و فروش به شهروندان است که باید این تقاوت قیمت با برنامه ریزی و سیاستگذاری جهاد کشاورزی انجام شود.

فرماندار ویژه جهرم گفت: در جلسه با مدیرکل سازمان تعاون روستایی فارس مقرر شد که نسبت به خرید توافقی لیموترش اقدام شود و انتظار داریم استمرار خرید توافقی ادامه پیدا کند تا از ضرر و زیان به باغداران جلوگیری شود.

شعبانی با اشاره به پیش رو بودن هفته فرهنگ جهرم، بیان کرد: در این هفته ظرفیت‌های مختلف شهرستان از جمله بخش کشاورزی باید به نحو احسن معرفی شود و سازمان جهاد کشاورزی فارس در راستای برگزاری جشنواره خرما و لیموی جهرم در سطح استانی برنامه ریزی و اطلاع رسانی کند.