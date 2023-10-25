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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۵۹

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمان:

خانه‌های خلاق صنایع‌دستی کرمان تجهیز می شوند

خانه‌های خلاق صنایع‌دستی کرمان تجهیز می شوند

کرمان - سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان گفت: با تزریق اعتبار برای تعمیر و تجهیز مراکز آموزشی و خانه‌های خلاق صنایع‌دستی، این مکان ها تجهیز و تعمیر می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شاهرخی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مراکز آموزشی و خانه‌های خلاق صنایع‌دستی تا یک سال آینده در شهرستان‌های ریگان، عنبرآباد، جیرفت، بافت و فهرج راه‌اندازی می شوند.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از مراکز آموزشی صنایع‌دستی مذکور به صورت پروژه نیمه تمام باقی مانده‌اند که با تخصیص اعتبار تکمیل شده و به بهره‌برداری می‌رسند اظهار داشت: در حال حاضر قرارداد این مراکز آموزشی و خانه‌های خلاق با پیمانکار منعقد و مراحل ابتدایی کار نیز آغاز شده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان ادامه داد: هدف از راه‌اندازی این مراکز آموزشی توسعه و ترویج صنایع‌دستی، توسعه آموزش‌های مهارتی، آموزش پیشرفته شاغلان صنایع‌دستی، تربیت نیروی ماهر و کارآزموده، خلاقیت و نوآوری و همچنین تجاری سازی و کاربردی کردن محصولات صنایع‌دستی است.

شاهرخی با بیان اینکه به زودی در روستای دارستان سیرجان و منوجان نیز این پروژه‌ها تکرار خواهد شد خاطرنشان کرد: شهرستان‌ها و مناطقی که به این مراکز آموزشی نیاز دارند را در اولویت برنامه‌ها قرار داده‌ایم.

کد مطلب 5921822

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