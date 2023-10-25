ثبات قیمت اقلام و کالاها در سطح بازار

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد، استاندار همدان در جلسه‌ی ستاد تنظیم بازار استان، گفت: شاهد ثبات قیمت اقلام و کالاها و بعضاً کاهش قیمت‌ها در سطح بازار هستیم.

وی افزود: برای ثبات و کاهش قیمت گوشت قرمز و مواد پروتئینی تأکید شد؛ اتحادیه مربوطه با نظارت مجموعه اداره‌کل دامپزشکی گوشت سالم و بهداشتی وارد استان کنند.

استاندار همدان گفت: روند این اقدام به تعویق افتاده بود که با فرصت یک هفته‌ای، مقرر شد اتحادیه جهت اجرای مصوبه جلسه‌ی پیش اقدام نماید.

وی تاکید کرد: مقرر شد اگر در فرصت معین اقدامی صورت نگیرد، بخش خصوصی با سازوکار مشخصی، گوشت مورد نیاز استان را تأمین و عرضه کند تا قیمت متعادل شود.

علیرضا قاسمی‌فرزاد افزود: به مجموعه دامپزشکی و سازمان جهادکشاورزی، تأکید شد نظارت و کنترل تعداد کشتار بر اساس مقدار مشخص شده در پروانه‌ها انجام شود.