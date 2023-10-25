معضل رسوب کالا به دلیل نبود انبارهای تملیکی رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره ساماندهی موضوع رسوب کالا در گمرکات کشور اعلام کرد: در خصوص کالاهای متروکه اعم از کالاهای پزشکی و دارویی مطابق با ماده ۲۴ قانون امور گمرکی و مهلت‌های تعیین شده اقدام صورت می‌گیرد. با این حال معضل رسوب و متروکه شدن کالا نیازمند حل ریشه‌ای است و در رأس این مشکلات عدم صدور به موقع مجوزهای قانونی برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متوالی است.

علاوه بر این، معضل رسوب کالاها در سنوات گذشته که به علت عدم مراجعه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به جهت فقدان انبارهای لازم، کمبود پرسنل و بودجه، نبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و … پدید آمده بود، رفع و اظهارنامه کالاهای متروکه تحویل سازمان مذکور شده است.

بر این اساس اکنون آمارها در این زمینه به روز است و به صورت هفتگی به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ویژه فرودگاه‌های تهران ارسال می‌شود.

در همین حال جلسات منظم ماهانه با حضور معاون دادستان، مدیرکل گمرک فرودگاه و مسئولان مربوطه، مدیرکل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران، مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی (ره) برای تسهیل در روند تحویل این قبیل کالاها به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی صورت می‌پذیرد.

*محمدرضا کارگزار