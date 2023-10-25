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۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۵۸

معاون وزیر کشور مطرح کرد؛

لزوم طراحی و ثبت سامانه ای برای تجارت ۲ استان ساحلی

لزوم طراحی و ثبت سامانه ای برای تجارت ۲ استان ساحلی

لنگرود- معاون وزیر کشور با اشاره بر لزوم طراحی و ثبت سامانه ای برای تجارت ۲ استان گیلان و مازندران گفت:باید نقاط قوت در این بخش را تقویت و نقاط ضعف نیز برطرف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی عصر چهارشنبه در آئین اختتامیه طرح‌های سالم سازی استان‌های گیلان و مازندران که در شهر چاف و چمخاله برگزار شد، اظهار کرد: موفقیت امروز در کاهش آمار غریق در سواحل شمال کشور مرهون انسجام و همراهی مسئولان، نجات غریق و نیروهای امدادی است.

وی با اشاره به اینکه سامانه‌ای طراحی شود تا تجارت مختلف ۲ استان گیلان و مازندران در زمینه سواحل و نجات غریق ثبت شود، بیان کرد: با وجود همه ظرفیت‌ها در هلال احمر، امداد نجات که در سواحل انجام شد طبیعتاً مشکلاتی نیز وجود دارد که می‌توان از نقاط قوت امسال برای سال‌های آینده استفاده و نقاط ضعف را برطرف کرد.

کد مطلب 5922050

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