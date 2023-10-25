به گزارش خبرنگار مهر، لاشه دو قلاده خرس قهوه‌ای امروز چهارشنبه توسط اداره محیط زیست شاهرود محدوده مجن_فرحزاد بخش بسطام شهرستان شاهرود کشف شده است.

لاشه این دو قلاده خرس قهوه‌ای بالغ در باغات مجن در حالی پیدا شدند که به نظر می‌رسد به ضرب گلوله کشته شده باشند.

تحقیقات تکمیلی پیرامون این اتفاق در منطقه توسط اداره محیط زیست و نیروی انتظامی در حال پیگیری است.

در سال‌های اخیر متأسفانه تعداد قابل توجهی خرس قهوه‌ای بر اثر اتفاقات مختلف نظیر تصادف و غیره در محدوده مجن و تاش شاهرود از بین رفتند.

محیط زیست منطقه شاهوار که روزگاری مأمن زندگی خرس قهوه‌ای بود به دلایلی نظیر معدن کاوی، وجود باغات، تغییر کاربری اراضی، دست درازی به طبیعت و غیره برای حیات وحش منطقه در معرض تهدید قرار گرفته است.

نجات مابقی اندک خرس‌های موجود نیازمند همراهی عموم مردم، رسانه‌ها، دستگاه‌ها و نهادها است تا بتوان شاید با راه اندازی یک کمپین سهمی در حفظ محیط زیست منطقه ایفا کرد.