به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اصغر محدث با اشاره به اینکه، «قاب بی تصویر» عنوان نمایشگاهی است که توسط آثار مدرسان و هنرجویان آموزشگاه هنری قلم مو خلق شده، بیان داشت: این رویداد هنری از ۵ تا ۱۱ آبان ماه، ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح و ۱۸ تا ۲۲ شب، پذیرای هنرمندان و علاقمندان خواهد بود.

وی با اعلام اینکه بیش از شصت اثر در نمایشگاه ویژه گروه سنی ده سال به بالا خلق شده و اکثراً زیر بیست سال هستند، افزود: آموزشگاه هنری قلم مو در نظر دارد با جمع آوری آثار گروهی از مدرسین و هنرجویان این مرکز هنری، نمایشگاه یاد شده را در ساعت ۴ عصر جمعه پنجم آبان ماه سال جاری و محل مجموعه فرهنگی هنری بیولند واقع در ابتدای خیابان برق از قصردشت پلاک ۱۶، آغاز نماید.

محدث با بیان اینکه آثار خلق شده در این نمایشگاه برگرفته شده از فرهنگ و هنر و رسوم و جغرافیای سیستان و بلوچستان است در باره انتخاب عنوان «قاب بی تصویر» برای این نمایشگاه، بر این باور است: در سرزمین ایران که مهد ادب و هنر محسوب می‌شود، آنقدر ظرفیت‌ها، استعدادها، آداب و رسوم در میان اقوام گوناگون وجود دارد که هر چه می‌اندیشیم، انگار که همه آن در یک قاب نمی گنجد و این قاب آنقدر ژرف و سرشار از داشته‌های ناب و ارزشمند است که گویا همه چیز را در خود جای داده و چنان بی انتهاست که انگار بی تصویر است.

مرضیه صالحی نژاد فرد مدیر آموزشگاه هنری قلم مو، نیز در پایان خاطر نشان کرد: تکنیک‌ها شامل مداد، زغال، مدادرنگ، آبرنگ، پاستل، رنگ روغن، گواش، خودکار، قلم فلزی، منبت، پاپیه ماشه، کوییلینگ، نقاشی روی پارچه، تصویرسازی، عکاسی، خوشنویسی است و سبک‌ها نیز به دلیل اینکه اکثر شرکت کنندگان اولین تجربه‌های حضور در نمایشگاه و در گروه سنی نوجوان را دارند، رئالیسم (واقع گرایی) در نظر گرفته شده که البته در سبک‌های انتزاعی و مدرن هم آثاری ارائه گردیده است.