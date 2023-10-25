سرهنگ سلیمانی فرمانده نیروی انتظامی ساوجبلاغ در جمع خبرنگاران از اجرای طرح مبارزه با سارقین و مال خرها در ساوجبلاغ به صورت ۴۸ ساعته خبر داد و گفت: در این طرح

۷۲ فقره از سرقت‌های قبلی کشف ،۲۸ نفرسارق و مال خر دستگیر ،۲ نفرکلاهبردار ،۲۹ کیلوگرم موادمخدر ،۲۰ دستگاه خودر و،۹ فقره موتور سیکلت ،۴۶ معتاد متجاهر ،۴ نفر قاچاقچی ،۶۹ اتباع دستگیر را داشتیم