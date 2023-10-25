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۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۳۳

پنجره مهر؛

طرح مبارزه با سارقان و مال‌خرها در ساوجبلاغ اجرا شد

طرح مبارزه با سارقان و مال‌خرها در ساوجبلاغ اجرا شد

ساوجبلاغ- سرهنگ علی سلیمانی، فرمانده نیروی انتظامی ساوجبلاغ از اجرای طرح مبارزه با سارقان و مال‌خرها در این شهرستان به صورت ۴۸ ساعته خبر داد.

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سرهنگ سلیمانی فرمانده نیروی انتظامی ساوجبلاغ در جمع خبرنگاران از اجرای طرح مبارزه با سارقین و مال خرها در ساوجبلاغ به صورت ۴۸ ساعته خبر داد و گفت: در این طرح
۷۲ فقره از سرقت‌های قبلی کشف ،۲۸ نفرسارق و مال خر دستگیر ،۲ نفرکلاهبردار ،۲۹ کیلوگرم موادمخدر ،۲۰ دستگاه خودر و،۹ فقره موتور سیکلت ،۴۶ معتاد متجاهر ،۴ نفر قاچاقچی ،۶۹ اتباع دستگیر را داشتیم

کد مطلب 5922088

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