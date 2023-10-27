تیم ملی گلبال ایران به مدال برنز رسید

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، تیم ملی گلبال مردان ایران در دیدار رده‌بندی بازی‌های پاراآسیایی هانگژو برابر کره جنوبی با نتیجه ۷ بر ۳ پیروز شدند و به مدال برنز دست یافتند.

تیم ایران پیش از این در مرحله گروهی مقابل ژاپن شکست خورده اما برابر عراق و قطر به پیروزی رسیده و راهی نیمه نهایی شده بود. آنها در نیمه نهایی با پذیرش شکست مقابل چین میزبان از رسیدن به فینال بازمانده بودند.

تیم ملی گلبال مردان ایران با ترکیب خلیل شهریاری نسب، میلاد سوری، مهدی عباسی، مصطفی شهبازی، حسن جعفری و نعمت سرافراز در این بازی ها حضور دارد.

بهمن دوستی به عنوان سرمربی، محمد کرم کولیوند مربی و محمدرضا مظلومی سرپرستی تیم را برعهده دارند.



تیم ملی گلبال ایران در دور پیشین بازی های پاراآسیایی موفق به کسب عنوان قهرمانی و نشان طلا شده بود.