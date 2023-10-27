به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی، در سی امین نشست فصلی رؤسای حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، با اشاره به مأموریت‌ها و وظایف مهم و متعدد تعیین شده در اساسنامه مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به عنوان تنها متصدی امورات حفاظتی و اطلاعاتی در قوه قضائیه، گفت: هیچ عامل و حائلی نمی‌تواند در مسیر پیشرفت کار حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در سراسر کشور خلل و یا وقفه‌ای ایجاد نماید.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با اعلام اینکه تمامی مدیران حفا در سراسر کشور و به خصوص معاونین و مدیران ستادی مرکز با تشکیل ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در دو سال اخیر تمامی تلاش خود را در جهت حفظ سرمایه انسانی قوه قضائیه و مقابله با عواملی که در صدد مخدوش نمودن چهره و عملکرد مؤثر قوه قضائیه به کار بسته‌اند، افزود: با تدابیر و پیشگیری‌های به عمل آمده توطئه‌های دشمنان علیه عدلیه را خنثی و اثرات و ثمرات بسیار خوبی با مصادیق متعدد در درون و بیرون از قوه قضائیه تثبیت گردید.

عبداللهی با اشاره به «اصل تعالی بخشی» که از جمله سیاست‌های راهبردی قوه قضائیه در سند تحول قضائی است، بیان داشت: در طول دو سال اخیر با نوآوری‌های ایجاد شده طی بازنگری به عمل آمده در «اصل صیانت» و لزوم حفظ سرمایه‌های انسانی قوه قضائیه موجبات «تعالی اخلاقی» در درون قوه قضائیه فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه شاخصِ نشانگر تلاش‌های حفاظت و اطلاعات، موضوع مبارزه با فساد است که با شناسایی دقیق علل و عوامل بروز فساد و آثار و نتایجی که بروز فساد، حاکمیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینیِ نظام اسلامی را تهدید و موجبات تزلزل در حاکمیت کشور را فراهم می‌نماید، تأکید کرد: ضمن لزوم بررسی عاجل جهت شناسایی علل و عوامل بروز فساد و مسائل مبتلابه در درون قوه قضائیه که از راهبردهای اساسی مرکز حفاظت و اطلاعات می‌باشد، توجه به پیچیده‌تر شدن آسیب‌ها و تهدیدات موجود، «مسئله محوری» نسبت به «موضوع محوری» اولویت دارد و با مسائل آسیب زا و ساختارهای فساد زا به شدت مبارزه خواهد شد.

عبداللهی ادامه داد: حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اجازه نخواهد داد تا مدیران ناکارآمد و سفارش پذیر در مسئولیت‌های اداری و قضائی قوه قضائیه به کارگیری شوند چرا که به کارگیری مدیران ناکارآمد موجب ایجاد نارضایتی و بدبینی مراجعین، معطل ماندن رسیدگی به پرونده‌ها و امورات مردم، ارتباط گیری با افراد فاسد و…، خواهد شد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به فرمایش رهبری مبنی بر اینکه «فساد در کشور سیستمی نیست»، تأکید کرد: اما مبارزه با فساد و مفسدین می‌بایست به صورت هوشمندانه و سیستمی و با بهره گیری از دانش و فناوری‌های روز دنیا صورت بگیرد.

عبداللهی با اشاره به اولویت داشتن اصل صیانت و پیشگیری خاطر نشان کرد: در مسیر تأمین سلامت قوه قضائیه، در مواجهه با افراد ناسالمی که در تکرار اشتباهات خود اصرار دارند، با جدیت و قاطعیت و با رعایت کامل تمامی موازین شرعی و اخلاقی در اسرع وقت و با سرعت عمل مقابله خواهد شد.