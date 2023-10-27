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۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۳۱

امام جمعه سلطانیه:

تداوم تحریم‌های موشکی ایران مُهر تایید بربدعهدی دوباره آمریکا است

تداوم تحریم‌های موشکی ایران مُهر تایید بربدعهدی دوباره آمریکا است

زنجان-امام جمعه سلطانیه گفت: تداوم تحریم‌های موشکی ایران توسط توسط دولت های غربی را بیانگر بدعهدی دوباره آمریکا است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعمران حسینی‌نسب در خطبه‌های این هفته نمازجمعه سلطانیه با اشاره به پایان تحریم‌های موشکی و با بیان اینکه بر اساس بندی از توافق برجام، ۲۶ مهر شورای امنیت سازمان ملل پایان تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی ایران را اعلام کرد و گفت: ایران امروز در نقطه‌ای قرار دارد که ۲۲ کشور تقاضای خرید هواپیمای بدون سرنشین از ایران را داشته و این یک شکست دیگر برای جبهه استکبار است.

وی با بیان اینکه آمریکا و غرب همان‌طور که در اجرای برجام بدعهدی کردند، با پایان تحریم‌های تسلیحاتی نیز اعلام کردند به تحریم های خود ادامه خواهند داد که این نشانه بدعهدی آمریکا است، افزود: آمریکا در حالی موشک‌های ایران را تهدیدی برای اسرائیل می‌داند که جنگ غزه اثبات کرد منشأ همه بی‌ثباتی‌ها در منطقه آمریکا است که از نسل‌کشی و جنایات رژیم غاصب اسرائیل حمایت می کند.

خطیب نماز جمعه سلطانیه با اشاره به مسائل غزه و تاکید بر تداوم شور استکبارستیزی و اسرائیل‌ستیزی و با بیان اینکه آمریکا مقصر اصلی جنایات اسرائیل است که برای نجات به آن‌ها تنفس مصنوعی می‌دهد، ادامه داد: نبرد و مقاومت مردم فلسطین یک دفاع مشروع و مطابق با قوانین بین‌المللی بوده و ۷۵ سال است که دشمن، وطن آن‌ها را غصب و ۱۸ سال در محاصره کامل قرار داده است.

وی با بیان اینکه حماسه طوفان‌الاقصی هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را آشکار کرده و اگر به بیمارستان حمله می‌کند و کودکان، زنان و بیماران را می‌کشد، نشانه قدرت نیست، بلکه اوج ضعف و درماندگی است، تصریح کرد: به واقع اسرائیل از روبه‌رو شدن با جوانان مقاوم و شجاع غزه ترس داشته و نابودی رژیم صهیونیستی وعده حتمی خداوند است.

حسینی‌نسب در ادامه با اشاره به استخدام معلم و با بیان اینکه آموزش و پرورش برای تامین معلم مدارس، از بین دانشجویان و طلاب بعد از آزمون کتبی، مصاحبه و تحقیقات جذب می‌کند، اضافه کرد: بی‌تردید باید در گزینش افراد برای شغل مقدس معلمی دقت شود؛ چرا که معلمی شغل حساسی بوده و معلم با ذهن و فکر دانش‌آموزان سر و کار داشته و بخشی از تربیت فرزندان در دست معلمان است.

وی یادآور شد: کمبود معلم باید جبران و معلمان مدارس تامین شود ولی نباید دقت در گزینش تحت‌الشعاع قرار گیرد، زیرا کسی که خود به واجبات تقید ندارد و به ارزش‌ها و آرمان‌ها و نیز حضور در صحنه‌های انقلاب پای‌بند نیست، قطعاً اگر معلم شود، دانش‌آموزان را نیز مثل خود تربیت خواهد کرد.

امام جمعه سلطانیه با گرامی‌داشت یاد شهدای امنیت و با بیان اینکه شهیدان آرمان علی‌وردی و روح‌اله عجمیان، نمونه امروزی شهید فهمیده هستند که در دفاع از امنیت مردم و کشور به شهادت رسیدند، خاطرنشان کرد: امنیت ایران اسلامی دستاورد نیست، بلکه خون‌آورد است و استقلال، آزادی و امنیت کنونی خون‌آورد صدها هزار جوان شجاع و فداکار است.

کد مطلب 5923002

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