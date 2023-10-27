به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعمران حسینینسب در خطبههای این هفته نمازجمعه سلطانیه با اشاره به پایان تحریمهای موشکی و با بیان اینکه بر اساس بندی از توافق برجام، ۲۶ مهر شورای امنیت سازمان ملل پایان تحریمهای تسلیحاتی و موشکی ایران را اعلام کرد و گفت: ایران امروز در نقطهای قرار دارد که ۲۲ کشور تقاضای خرید هواپیمای بدون سرنشین از ایران را داشته و این یک شکست دیگر برای جبهه استکبار است.
وی با بیان اینکه آمریکا و غرب همانطور که در اجرای برجام بدعهدی کردند، با پایان تحریمهای تسلیحاتی نیز اعلام کردند به تحریم های خود ادامه خواهند داد که این نشانه بدعهدی آمریکا است، افزود: آمریکا در حالی موشکهای ایران را تهدیدی برای اسرائیل میداند که جنگ غزه اثبات کرد منشأ همه بیثباتیها در منطقه آمریکا است که از نسلکشی و جنایات رژیم غاصب اسرائیل حمایت می کند.
خطیب نماز جمعه سلطانیه با اشاره به مسائل غزه و تاکید بر تداوم شور استکبارستیزی و اسرائیلستیزی و با بیان اینکه آمریکا مقصر اصلی جنایات اسرائیل است که برای نجات به آنها تنفس مصنوعی میدهد، ادامه داد: نبرد و مقاومت مردم فلسطین یک دفاع مشروع و مطابق با قوانین بینالمللی بوده و ۷۵ سال است که دشمن، وطن آنها را غصب و ۱۸ سال در محاصره کامل قرار داده است.
وی با بیان اینکه حماسه طوفانالاقصی هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را آشکار کرده و اگر به بیمارستان حمله میکند و کودکان، زنان و بیماران را میکشد، نشانه قدرت نیست، بلکه اوج ضعف و درماندگی است، تصریح کرد: به واقع اسرائیل از روبهرو شدن با جوانان مقاوم و شجاع غزه ترس داشته و نابودی رژیم صهیونیستی وعده حتمی خداوند است.
حسینینسب در ادامه با اشاره به استخدام معلم و با بیان اینکه آموزش و پرورش برای تامین معلم مدارس، از بین دانشجویان و طلاب بعد از آزمون کتبی، مصاحبه و تحقیقات جذب میکند، اضافه کرد: بیتردید باید در گزینش افراد برای شغل مقدس معلمی دقت شود؛ چرا که معلمی شغل حساسی بوده و معلم با ذهن و فکر دانشآموزان سر و کار داشته و بخشی از تربیت فرزندان در دست معلمان است.
وی یادآور شد: کمبود معلم باید جبران و معلمان مدارس تامین شود ولی نباید دقت در گزینش تحتالشعاع قرار گیرد، زیرا کسی که خود به واجبات تقید ندارد و به ارزشها و آرمانها و نیز حضور در صحنههای انقلاب پایبند نیست، قطعاً اگر معلم شود، دانشآموزان را نیز مثل خود تربیت خواهد کرد.
امام جمعه سلطانیه با گرامیداشت یاد شهدای امنیت و با بیان اینکه شهیدان آرمان علیوردی و روحاله عجمیان، نمونه امروزی شهید فهمیده هستند که در دفاع از امنیت مردم و کشور به شهادت رسیدند، خاطرنشان کرد: امنیت ایران اسلامی دستاورد نیست، بلکه خونآورد است و استقلال، آزادی و امنیت کنونی خونآورد صدها هزار جوان شجاع و فداکار است.
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