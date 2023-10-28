نتایج راه اندازی پژوهشکده تروما در گیلان واکاوی شود

به گزارش خبرنگار مهر اسدالله عباسی صبح شنبه در مراسم راه اندازی اولین پژوهشکده ترومای گیلان در رشت اظهار کرد: گیلان از جمله استان‌های حادثه خیز کشور است و آمار قابل توجهی از تلفات جاده‌ای را در خود دارد.

وی با اشاره به حضور و اقامت ۶۲ میلیون گردشگر و مسافر به گیلان افزود: گردشگری بودن استان و ایجاد ترافیک درون شهری و برون شهری منجر به حوادث جاده‌ای می‌شود و لذا برای پوشش درمانی آسیب دیدگی‌ها پژوهشکده تروما نیاز ضروری گیلان است.

استاندار گیلان با تاکید بر لزوم توجه به مقوله آموزش همگانی در حوزه درمان اضافه کرد: افراد باید نسبت به نحوه رفتار و عملکرد در مواقع تروما و آسیب دیدگی آموزش ببینند و این پژوهشکده می‌تواند مرکز آموزش همگانی باشد.

عباسی با بیان اینکه پژوهشکده تروما نتایج مثبت و ارزشمندی در حوزه آموزش و درمانی گیلان خواهد داشت، گفت: نتایج و عملکرد این پژوهشکده ار هم اکنون مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.

وی با اشاره به آسیب دیدگی‌های فراوان در بخش ترافیک و تصادفات جاده‌ای، افزود: گیلان در بخش تصادفات جاده‌ای با چالش بزرگ همراه است که با راه اندازی پژوهشکده تروما می‌توان جلوی بسیاری از آسیب‌ها را گرفت.

استاندار گیلان با تاکید بر لزوم بررسی نتایج مثبت راه اندازی پژوهشکده تروما در استان اضافه کرد: نتایج مثبت راه اندازی تروما در گیلان اعم از کاهش آسیب دیدگی‌ها و تلفات جاده‌ای مورد واکاوی قرار گیرد.