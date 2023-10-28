رشد ۱۶۳ درصدی عملکرد گیلان در تعیین تکلیف اموال تملیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در رابطه با اقدامات دادگستری استان گیلان در تعیین تکلیف کالاهای انبارهای اموال تملیکی اظهار کرد: عملکرد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان طی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ از محل فروش، استرداد، واگذاری، انهدام و اعاده کالاها مبلغ ۴۳۷ میلیارد و ۵۵۸ میلیون و ۸۶۵ هزار و ۸۸۵ ریال بوده است که نسبت به مشابه سال قبل رشد ۱۶۳ درصدی در فروش را نشان می‌دهد.

حجت الاسلام صادقی افزود: در ۶ ماهه نخست سال به ۲۰۴ پرونده قاچاق کالا به ارزش حدود ۴۳ میلیارد و ۳۰۲ میلیون ریال رسیدگی و کالاها در مزایده به فروش رسیدند.

وی ادامه داد: مجموعاً تعداد ۸۶ پرونده مربوط با کالاهای متروکه در انبارهای اموال تملیکی به ارزش ۲۲۶ میلیارد و ۳۵۴ میلیون و ۱۸ هزار و ۸۸۷ ریال طی ۶ ماهه نخست سال تعیین تکلیف شده است.

رئیس کل دادگستری گیلان اضافه کرد: همچنین تعداد ۷ پرونده با دستور قضائی به ارزش حدود ۴ میلیارد ۲۱ میلیون ریال رسیدگی و کالاها در مزایده به فروش رسیدند.

حجت‌الاسلام صادقی نیارکی بیان کرد: کالاهای مرتبط با ۲ پرونده به ارزش حدود ۳ میلیارد و ۵۱۵ میلیون ریال نیز با دستور قضائی به منهدم شدند.

وی با بیان اینکه در مجموع در استان ۹ پرونده به ارزش حدود ۷ میلیارد و ۵۳۷ میلیون ریال تعیین تکلیف شده است، گفت: ۵ پرونده مرتبط با کالاهای ضبط شده به ارزش ریالی حدود ۴۴۰ میلیون ریال نیز تعیین تکلیف شده است.