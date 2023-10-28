برگزاری مسابقات کاراته غرب گیلان به میزبانی فومن

محمد حسین فیکویی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت هفته تربیت بدنی مسابقات کاراته غرب استان گیلان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و به میزبانی شهرستان فومن برگزار شد.

رییس هیات کاراته شهرستان فومن افزود: این مسابقات برای پاسداشت و با اهمیت شمردن ورزش و ارتقای علاقمندی عمومی به ورزش های قهرمانی برگزار شده است.

فیکویی ادامه داد: مسابقات کاراته غرب استان گیلان با حضور ۱۲۰ کاراته کار از شهرستان های فومن، صومعه سرا، شفت، ماسال و رضوانشهر در سالن شهید چمران فومن به پایان رسید.

وی با اشاره به اینکه در این مسابقات شهرستان فومن با کسب ۱۳ طلا ،۱۵ نقره و ۹برنز در سکوی اول نشست، تصریح کرد: کاراته کاران شهرستان صومعه سرا و شفت نیز موفق به کسب مقام دوم و سوم شدند.

گفتنی است، در پایان این مسابقه از نفرات برتر تجلیل به عمل آمد.