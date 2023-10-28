به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه ادبی باغ‌های امید به منظور همدلی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی توسط فرهنگسرای اخلاق در میان مدارس منتخب دخترانه دوره اول متوسطه منطقه ۱۴ برگزار می‌شود.

دختران رده سنی نوجوان تا ۱۳ آبان فرصت دارند دلنوشته های خود را با موضوع آرزوهای بچه‌های غزه نوشته و آن را از طریق پیام رسان بله به شماره ۰۹۱۹۴۹۹۰۹۴۴ ارسال و یا به کتابخانه اخلاق تحویل دهند.

دبیرخانه مسابقه بعد از پایان مهلت ارسال آثار، به سه نفر از برگزیدگان جوایزی به رسم یادبود اهدا می‌شود.

کتابخانه اخلاق در خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید کاظمی، جنب بوستان گلزار، شماره ۲۴، طبقه سوم فرهنگسرای اخلاق واقع است.