به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز ملی نوجوانان، ویژه برنامه «یه روز خاص» ویژه نوجوانان با شعار «پرچممون بالاست» و با هدف گرامیداشت روز ملی نوجوان دوشنبه ۸ آبان در فرهنگسرای نهج البلاغه برگزار می‌شود.

این ویژه برنامه شامل بخش‌های شاد مختلفی است؛ از جمله برنامه‌های اصلی آن می‌توان به گردش علمی، گشتی در کتابخانه و فرهنگسرا، برگزاری مسابقه و بازی‌های حرکتی و فکری، گپ و گفت نوجوانی با عنوان «دیگه چه خبر؟» و … اشاره کرد.

اجرای بخش‌های اصلی این برنامه برعهده نوجوانان بوده و خود آنان عهده‌دار اصلی آن هستند تا یک روز متفاوت را رقم بزنند.

ویژه برنامه «یه روز خاص» دوشنبه ۸ آبان ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۸ با حضور دختران مقطع دوره اول متوسطه در فرهنگسرای نهج البلاغه برگزار می‌شود.

علاقمندان برای حضور در این ویژه برنامه می‌توانند به فرهنگسرای نهج البلاغه واقع در خیابان دکتر شریعتی، روبروی خیابان دولت، خیابان امامزاده مراجعه کنند.

فرهنگسرای سلامت هم به مناسب گرامیداشت روز ملی نوجوان، ویژه برنامه «یک روز خاص» را با حضور نوجوانان و با هدف تقویت هویت ملی و رسمیت بخشی به هویت جمعی نوجوانان به منظور تقویت مسئولیت پذیری و تجربه حضور در برنامه‌های فرهنگی به عنوان برگزار کننده دوشنبه ۸ آبان در فرهنگسرای سلامت برگزار می‌کند.

این برنامه روایت محور بوده و در جریان آن گروهی از نوجوانان طی یک تصمیم جمعی به دیدار استاد ساعد باقری سراینده شعر سرود ملی ایران می‌روند.

در بخش دیگری از این برنامه، نوجوانان در کنار بزرگترین پرچم ایران به صورت گروهی سرود ملی را خوانش می‌کنند. پخش کلیپ حضور نوجوانان در دیدار با ساعد باقری و اجرای سرود ملی در کنار بزرگترین پرچم جمهوری اسلامی ایران، اجرای تکواندو توسط نوجوانان، اجرای گروه کیک بوکسینگ، سخنرانی مذهبی، ایستگاههای پذیرایی و ورزشی و … بخش‌هایی از برنامه یک روز خاص است.

ویژه برنامه یک روز خاص دوشنبه ۸ آبان از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در فرهنگسرای سلامت واقع در میدان الغدیر، خیابان دلاوران، آزادگان شمالی، جنب فروشگاه شهروند برگزار می‌شود.