به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی فرش ماشینی از ۳ الی ۶ آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه بین‌الملی در حال برگزاری است. آقای فرش به عنوان یکی از بزرگ‌ترین هایپرمارکت‌های فرش ایران در نمایشگاه حضور پیدا خواهد کرد. برای بازدید از بهترین و باکیفیت‌ترین فرش‌های کشور در این نمایشگاه می‌توانید از ساعت ۸ صبح الی ۱۵ عصر به غرفه ۸ و ۹ که مختص به این مجموعه است، مراجعه کنید. در این نمایشگاه تولیدکنندگان داخلی و خارجی بسیاری حضور دارند که خدمات خود را به نمایش می‌گذارند.

نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی

نمایشگاه فرش ماشینی به عنوان بزرگ‌ترین رویداد در صنعت فرش ماشینی و کفپوش در ایران شناخته شده است. این نمایشگاه اولین بار در اواخر سال ۱۳۸۰ آغاز شد و تا امروز ۱۴ دوره از این نمایشگاه می‌گذرد که پانزدهمین دوره آن در سال جاری در آبان ماه برگزار خواهد شد. پانزدهمن نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی تهران از تاریخ ۳ الی ۶ آبان ۱۴۰۲ برگزار می‌شود. برای بازدید از این نمایشگاه عموم مردم، می‌توانند از ساعت ۸ صبح الی ۱۵ عصر مراجعه کنند. مجری نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی در سال ۱۴۰۲ مربوط به شرکت توسعه اوراسیا نوید است. در چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی، بیش از ۱۴۰ شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه، محصولات خود را به نمایش گذاشتند.

حضور آقای فرش در نمایشگاه بین المللی با بهترین فرش‌های ماشینی کشور

آقای فرش یکی از بزرگ‌ترین و مدرن‌ترین هایپرمارکت‌های فرش در سطح ایران است که با ۹ شعبه بزرگ در سراسر کشور با اتکا به کارخانجات تولیدی خود و همراهی سایر برندهای معتبر و مطرح کشور، خدمات خود را به تمام مردم عرضه می‌کند. مجموعه آقای فرش در تمامی شعب خود از بهترین بافته‌های ایران و جهان که شامل فرش دستبافت، انواع فرش ماشینی، فرش‌های کلاسیک و مدرن، تابلو فرش‌های دستبافت و انواع فرش کودک در طرح، رنگ و تراکم مختلف است را عرضه می‌کند. این مجموعه با هدف ارائه محصولات متنوع با کیفیت بالا و حذف واسطه‌های خرید، فعالیت خود را ادامه می‌دهد.

مجموعه آقای فرش توسط باتجربه‌ترین تولیدکنندگان ایرانی بنا شده است. تولیدکنندگان این مجموعه محصولات باکیفیت و بی‌رقیب خود را علاوه بر سرتاسر ایران به سایر کشورهای جهان نیز صادر می‌کنند؛ به همین دلیل بخش زیادی از تولیدات آقای فرش فقط به صورت انحصاری در شعبه‌های آن عرضه می‌گردد. آقای فرش برای اولین بار فعالیت خود را با افتتاح بزرگ‌ترین فروشگاه فرش در بازار مبل ایران شروع کرد.

فرش فرهی؛ فرشی همه چیز تمام در غرفه آقای فرش

فرش‌های ماشینی فرهی از بهترین و باکیفیت‌ترین محصولات غرفه آقای فرش هستند. گروه نساجی فرهی به عنوان صادرکننده برتر کشور، فعالیتش را در سال ۱۳۶۹ با تولیدی شرکت اطلس، نساجی فرخ سپهر کاشان و فرش سپهر کاشان یگانه ریس و یگانه بافت آغاز کرد. این گروه پس از آغاز کار خود توانست عنوان اولین تولیدکننده نخ ۱۰۰ درصد پلی استر فیلامنت را به خود اختصاص دهد و تحولی عظیم در این عرصه ایجاد نماید. همچنین با تولید و رونمایی از برند سرمایه که کاملاً مشابه فرش‌های دستباف است، توانسته پاسخگوی سلیقه و نیاز مشتریان خود باشد. بهره‌گیری از دانش و تخصص روز دنیا، منجر شده تا فرش‌هایی با ضخامت بالا در رنگ‌ها و طرح‌های مختلف را به ارمغان آورد که این موارد تنها بخش کوچکی از افتخارات گروه نساجی فرهی است. بدون حساسیت بودن، آنتی باکتریال بودن و عدم پرزدهی، مشخصه بارز فرش‌های فرهی و سرمایه است که در غرفه آقای فرش در نمایشگاه بین‌المللی فرش تهران به نمایش گذاشته می‌شوند. از خصوصیات فرش فرهی می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

فرش‌های فرهی به دلیل مواد اولیه‌ای که برای تولید آن‌ها به کار گرفته می‌شوند، خاصیت آنتی باکتریال دارند.

این نوع فرش‌ها به دلیل اینکه خاصیت ضد حساسیت دارند، بهترین گزینه برای اتاق کودکان هستند.

از پشم طبیعی تشکیل شده‌اند، به همین دلیل در برابر عوامل بیرونی بسیار مقاوم هستند.

این نوع فرش‌ها هیچگونه پرزدهی در زمان استفاده ایجاد نمی‌کنند.

اولین محصولات در کشور ایران هستند که شانه به شانه فرش‌های دستبافت هستند.

کیفیت و طول عمر فرش‌های فرهی نسبت به فرش‌های ماشینی دیگر بیشتر است.

قیمت این نوع محصولات نسبت به کیفیتی که دارند بسیار مقرون‌به صرفه است.

این نوع فرش‌ها به دلیل کیفیتی که دارند برای تمام فضاها قابل استفاده هستند.

چرا برای خرید فرش به غرفه آقای فرش مراجعه کنیم؟

با مراجعه به غرفه آقای فرش می‌توانید با دنیای رنگارنگ فرش‌ها در تراکم، طرح، برند، جنس و… آشنا شوید. برای خرید فرش ماشینی در طرح و رنگ‌های مختلف می‌توانید به یکی از شعب آقای فرش مراجعه کنید. از مزیت‌های خرید کردن در آقای فرش، می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

تضمین قیمت و کیفیت نسبت به تمام برندهای سرتاسر ایران

خدمات پس از فروش به مشتری

ارسال رایگان محصولات به سرتاسر کشور

ارائه گارنتی طلایی برای تمام تولیدات خود

دارنده بزرگ‌ترین باشگاه مشتریان

حذف واسطه‌ها و عرضه تولیدات با کم‌ترین قیمت بازار

طرف قرارد با اکثر ارگان‌ها، بانک‌ها و ادارات کشوری

طرح‌های متنوع برای خرید نقدی و اقساطی

آقای فرش در نظر دارد برای دسترسی و رفاه حال عموم مردم، شعب‌های خود را در سرتاسر کشور ایران گسترش دهد تا همه بتوانند فرش‌های با کیفیت را با قیمت کارخانه خریداری کنند. همچنین علاوه‌بر خرید حضوری، سیستم فروش غیرحضوری را از طریق فضای مجازی، تلفنی و وبسایت‌ها به همراه مشاوره دقیق در مورد دکوراسیون و رنگ فرش در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد. این مجموعه با حضور در نمایشگاه قصد دارد که علاوه‌بر معرفی محصولات خود، خدمات ارزنده‌ای همچون ارائه خدمات جانمایی فرش در دکوراسیون را ارائه دهد تا افراد بتوانند بهترین انتخاب را متناسب با سلیقه خود داشته باشند. به طور مثال شما می‌توانید انواع فرش ۱۲۰۰ شانه فرهی را در طرح‌های مختلف را با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت خریداری کنید. آقای فرش امسال با حضور در پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی فرش‌های ماشینی تهران از جدیدترین و با کیفیت‌ترین محصولات ماشینی که کاملاً مشابه فرش دستبافت است رونمایی می‌کند. با مراجعه کردن به نمایشگاه بین‌المللی که در آبان ماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود، می‌توانید از فرش‌های این مجموعه از نزدیک دیدن کنید.

کلام آخر

پانزدهمین دوره نمایشگاه فرش بین المللی تهران با حضور پرشکوه آقای فرش ارائه محصولاتی چون فرش فرهی و دیگر محصولات مشابه از ۳ الی ۶ آبان ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. بازدید از این نمایشگاه از ساعت ۸ صبح الی ۱۵ عصر برای تمام عموم مردم در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی فرش ماشینی امکان‌پذیر است. مجری پانزدهیمن دوره نمایشگاه برعهده شرکت توسعه اوراسیا نوید است. آقای فرش به عنوان بزرگ‌ترین هایپرمارکت فرش در ایران که بیش از ۹ شعبه بزرگ در سرتاسر کشور دارد با به نمایش گذاشتن محصولات جدید و با کیفیت خود در این نمایشگاه حضور می‌یابد.

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