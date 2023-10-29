به گزارش خبرنگار مهر، مجمع پرحاشیه انتخابات فدراسیون ژیمناستیک ۲۴ اسفندماه سال گذشته برگزار و عابد حقدادی به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. با انتخاب رئیس این تصور به وجود آمد که حاشیه‌های فدراسیون تمام و روال عادی در پیش گرفته می‌شود اما این اتفاق رخ نداد و با وجود برگزاری مجمع باز هم حواشی گریبان‌گیر این رشته مادر شد.

پیش از برگزاری مجمع انتخاباتی ژیمناستیک، زهرا اینچه درگاهی رئیس سابق که یکی از نامزدهای ریاست این فدراسیون بود، صلاحیتش برای حضور مجدد در انتخابات اعلام نشد و به همین خاطر او اقدام به ترک مجمع انتخاباتی کرد و پس از آن نیز تعدادی از اعضای مجمع از جلسه بیرون آمدند. همه این اتفاقات مقابل چشمان «یوسف‌الطبا» رخ داد که نماینده و ناظر ویژه فدراسیون جهانی بود و در پایان مجمع هم گفت که «همه اتفاقات را چه خوب و چه بد، به فدراسیون جهانی منتقل خواهد کرد».

حالا پس از گذشت ۷ ماه انتخابات فدراسیون ژیمناستیک ابطال شده و مناف هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک هم صراحتاً در برنامه رادیویی اعلام کرد انتخابات فدراسیون ژیمناستیک باید تجدید شود. اما همچنان خبری نیست و مسئولان فعلی فدراسیون ژیمناستیک روی کار هستند.

نکته جالب توجه اینکه ۳۱ نفر از اعضای مجمع فدراسیون ژیمناستیک نامه‌ای به کمیته ملی المپیک ارسال کردند و درخواست مکتوب خود را جهت برون رفت از شرایط فعلی به کمیته ملی المپیک ارسال کرده‌اند. آنها از مسئولان کمیته ملی تقاضا کردند تا طبق اساسنامه ظرف مدت ۲۱ روز کاری موارد زیر را پاسخ بدهند.

البته زمان نامه مربوط به ۳۰ مرداد می شود اما مهم اینجاست که تا به امروز کمیته ملی المپیک به اعضای مجمع فدراسیون پاسخی نداشته و اصلا واکنشی نشان نداده است.

اعضای مجمع فدراسیون ژیمناستیک درباره تعیین رئیس مجمع، دبیر مجمع و برگزاری دوباره انتخابات کمیسیون ورزشکاران مربیان و داوران به مسئولان کمیته ملی المپیک نامه نوشتند تا در مورد این سه موضوع توضیحاتی به اعضای مجمع بدهند اما این نامه از سوی کمیته ملی المپیک بی‌جواب مانده است.

پیش از این هم مدیر تیم‌های ملی هم خواستار پاسخگویی کمیته ملی المپیک به اعضای مجمع فدراسیون شده بود.