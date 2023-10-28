به گزارش خبرنگار مهر، آرش قندچی پیش از ظهر امروز شنبه در آئین نواختن هفته پدافند غیر عامل در دبیرستان دخترانه شاهد بشارت اهواز بیان کرد: مجموعه اقدامات وزارت آموزش و پرورش تحت رصد این سازمان است و برنامه‌های پدافند غیرعامل به دانش آموزان آموزش داده می‌شود.

وی با بیان اینکه امروز ایران با جنگ ترکیبی دشمن روبه‌رو است گفت: دشمن در چند سال اخیر تلاش می‌کند با استفاده از مجموعه حملات جنگ ترکیبی از جمله جنگ اقتصادی، بستن راه‌های مبادلات تجاری و صنعتی ایران، حمله زیستی و موضوعات شناختی بر کشور تسلط پیدا کند.

قندچی ادامه داد: در موضوعات شناختی دشمن نیز قصد دارد با استفاده از شناخت کسب شده از انسان، در تصمیم‌گیری‌های آن اختلال ایجاد کند.

معاون امور شهری و کلانشهرهای سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: امروز دشمنان با استفاده از رسانه‌های مختلف و دروغ پراکنی، برنامه‌ها و اهداف خود را در ذهن مردم پرورش داده و آن‌ها را از واقعیت دور می‌کنند.

وی گفت: فضا به قدری توسط دشمنان با انتشار موارد بی‌ربط و مختلف غبارآلود شده تا ذهن مردم از واقعیت‌ها دور شود. همچنین به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شده تا قوانین پدافند غیرعامل را برای مقابله با حملات دشمنان به درستی اجرا کنند.