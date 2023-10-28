به گزارش خبرنگار مهر، آرش قندچی پیش از ظهر امروز شنبه در آئین نواختن هفته پدافند غیر عامل در دبیرستان دخترانه شاهد بشارت اهواز بیان کرد: مجموعه اقدامات وزارت آموزش و پرورش تحت رصد این سازمان است و برنامههای پدافند غیرعامل به دانش آموزان آموزش داده میشود.
وی با بیان اینکه امروز ایران با جنگ ترکیبی دشمن روبهرو است گفت: دشمن در چند سال اخیر تلاش میکند با استفاده از مجموعه حملات جنگ ترکیبی از جمله جنگ اقتصادی، بستن راههای مبادلات تجاری و صنعتی ایران، حمله زیستی و موضوعات شناختی بر کشور تسلط پیدا کند.
قندچی ادامه داد: در موضوعات شناختی دشمن نیز قصد دارد با استفاده از شناخت کسب شده از انسان، در تصمیمگیریهای آن اختلال ایجاد کند.
معاون امور شهری و کلانشهرهای سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: امروز دشمنان با استفاده از رسانههای مختلف و دروغ پراکنی، برنامهها و اهداف خود را در ذهن مردم پرورش داده و آنها را از واقعیت دور میکنند.
وی گفت: فضا به قدری توسط دشمنان با انتشار موارد بیربط و مختلف غبارآلود شده تا ذهن مردم از واقعیتها دور شود. همچنین به تمامی دستگاهها ابلاغ شده تا قوانین پدافند غیرعامل را برای مقابله با حملات دشمنان به درستی اجرا کنند.
نظر شما