کتیبه سه زبانه فارسی، چینی و تامیلی در موزه کلمبو سریلانکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، مرتضی رضوانفر عضو هیأت علمی پژوهشگاه با بیان این مطلب، جنگ‌خه را یکی از نامداران کشور چین خواند که آثاری درباره او در ایران منتشر شده و افزود: او ناوگانی عظیم با ۲۱۷ کشتی غول پیکر و ۲۸۰۰۰ ملوان در اختیار داشت و چهار بار به هرمز سفر کرده بود.

رضوانفر تصریح‌کرد: کتیبه که در تاریخ ۱۴۰۹ م در چین تهیه شده حاوی شکرگزاری از بودا در متن چینی، از ویشنو در متن تامیلی و از الله در متن فارسی است و همچنین فهرستی از هدایایی بسیار گرانبها آمده که ظاهراً بعدها توسط پرتغالی‌ها به یغما رفته است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، با اشاره به اینکه این کتیبه ارزش فراوانی برای دو کشور سریلانکا و چین دارد اظهارداشت: چند کلمه از متن فارسی این کتیبه ارزشمند، حدوداً ۹۰ سال پیش توسط غلام یزدانی، مدیر باستان‌شناسی دانشگاه حیدرآباد هند از روی عکس قرائت شده است و به نظر می‌رسد جا دارد توسط کارشناسان ایرانی مجدداً بررسی شود.

رضوانفر گفت: علت حضور زبان فارسی در مسیر راه ابریشم دریایی از بنادر شرقی چین تا آفریقا، پذیرفتن زبان فارسی به عنوان زبان میانجی در این مسیر تجاری است.