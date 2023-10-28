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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۰۹

یک پژوهشگر:

کتیبه سه زبانه فارسی، چینی و تامیلی در موزه کلمبو سریلانکا است

کتیبه سه زبانه فارسی، چینی و تامیلی در موزه کلمبو سریلانکا است

یک پژوهشگر گفت: کتیبه‌ای به سه زبان چینی، تامیلی و فارسی در سال ۱۹۱۱ میلادی در سریلانکا کشف شد که توسط یک دریادار مسلمان چینی به نام جِنگ‌خه تهیه شده و در معبدی بودایی نصب کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، مرتضی رضوانفر عضو هیأت علمی پژوهشگاه با بیان این مطلب، جنگ‌خه را یکی از نامداران کشور چین خواند که آثاری درباره او در ایران منتشر شده و افزود: او ناوگانی عظیم با ۲۱۷ کشتی غول پیکر و ۲۸۰۰۰ ملوان در اختیار داشت و چهار بار به هرمز سفر کرده بود.

رضوانفر تصریح‌کرد: کتیبه که در تاریخ ۱۴۰۹ م در چین تهیه شده حاوی شکرگزاری از بودا در متن چینی، از ویشنو در متن تامیلی و از الله در متن فارسی است و همچنین فهرستی از هدایایی بسیار گرانبها آمده که ظاهراً بعدها توسط پرتغالی‌ها به یغما رفته است.

کتیبه سه زبانه فارسی، چینی و تامیلی در موزه کلمبو سریلانکا است

عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، با اشاره به اینکه این کتیبه ارزش فراوانی برای دو کشور سریلانکا و چین دارد اظهارداشت: چند کلمه از متن فارسی این کتیبه ارزشمند، حدوداً ۹۰ سال پیش توسط غلام یزدانی، مدیر باستان‌شناسی دانشگاه حیدرآباد هند از روی عکس قرائت شده است و به نظر می‌رسد جا دارد توسط کارشناسان ایرانی مجدداً بررسی شود.

رضوانفر گفت: علت حضور زبان فارسی در مسیر راه ابریشم دریایی از بنادر شرقی چین تا آفریقا، پذیرفتن زبان فارسی به عنوان زبان میانجی در این مسیر تجاری است.

کد مطلب 5923765
فاطمه کریمی

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