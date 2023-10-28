آغاز برداشت لیموشیرین از مزارع دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز قمر زاده بعد از ظهر امروز شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای از آغاز برداشت محصول لیموشیرین از باغات مرکبات شهرستان دزفول خبر داد و افزود: لیمو شیرین دزفول یکی از محصولات معروف و با کیفیت است که در شهرستان دزفول تولید می‌شود.

وی اظهار کرد: لیمو شیرین دزفول از ارقام محلی و اصلاح شده است و به دلیل خواص بسیار مفیدی که دارد، در طب سنتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قمر زاده تصریح کرد: به علت خواص ضد سرماخوردگی و تقویت سیستم ایمنی بدن، لیمو شیرین دزفول به عنوان یک محصول سالم و با ارزش شناخته می‌شود.

وی بیان کرد: برداشت لیمو شیرین از مهرماه در دزفول آغاز شده و تا اواخر آذر ماه ادامه دارد؛ البته پیش بینی می‌شود هفت هزار و ۵۰۰ تن محصول لیمو شیرین از باغ‌های دزفول برداشت خواهد شد.

قمر زاده گفت: در سال جاری به لحاظ افزایش دماهای غیر متعارف تابستان و تنش‌های حرارتی آسیب‌های جدی به باغات مرکبات دزفول وارد شده است.