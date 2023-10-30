دکتر غلامرضا حسن زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی را تشریح کرد.

وی افزود: تصویب استانداردهای ملی اعتبار بخشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی یکی از این مصوبات بود. از این پس دوره دکتری عمومی دندانپزشکی هم مانند دوره دکتری عمومی پزشکی اعتباربخشی می‌شود.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی از تصویب تغییر عنوان برنامه آموزشی یک رشته خبر داد و گفت: عنوان رشته «شیمی مواد خوراکی و آب شناسی پزشکی» در مقطع دکتری تخصصی(Ph.D) به رشته «نوتراسیوتیکس» تغییر کرد.

وی با اشاره به مصوبه‌ای برای دانشجویان انتقالی به خارج گفت: افزایش تعداد دفعات برگزاری آزمون صلاحیت علمی در هر سال از یک نوبت به دو نوبت (مردادماه و دی ماه) جهت دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل کشور (با شروع به تحصیل از اول ژانویه ۲۰۱۹) مصوب شد. در واقع این کار تسهیلاتی برای انتقال این دانشجویان است.

حسن زاده گفت: تصویب برنامه آموزشی بازنگری شده رشته «علوم تشریحی» در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته از دیگر مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی بود.

وی افزود: افزایش تعداد دروس جدول «دروس تخصصی اختیاری» برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی مصوب جلسه ۶۴ در سال ۱۳۹۵ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی نیز از دیگر مصوبات جدید این شورا بود.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی گفت: همچنین در آخرین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، موضوع تعیین حد نصاب نمره قبولی آزمون‌های ارتقا اول و دوم در بخش‌های کتبی و ارزیابی درون گروهی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵ آئین نامه آموزشی دوره دستیاری تخصصی داروسازی بالینی مصوب شد.