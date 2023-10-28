سند توسعه کشاورزی مازندران نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، بابک مؤمنی عصر شنبه در نشست با همکاران معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان گفت: حوزه تولیدات گیاهی بخشی از سازمان است که باعث بالندگی و افتخار همه ماست چراکه ۸۵ درصد تولیدات مازندران در بخش تولیدات گیاهی به ثمر می‌نشیند.

وی با بیان اینکه از ۷.۸ میلیون تن تولید محصولات کشاورزی، ۷ میلیون تن در حوزه تولیدات گیاهی است، افزود: در توسعه گلخانه‌ها باید پرشتاب حرکت کنیم.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار کرد: مدیران آینده سازمان با نظر تخصصی معاونت‌های تولیدات گیاهی و دامی انتخاب خواهند شد.

این مسئول با اشاره به اینکه سند توسعه کشاورزی استان باید بازنگری و طرح‌های محوری در حوزه کشاورزی استان تهیه شود، ادامه داد: در این زمینه دستاوردهای کمی و کیفی و اعتبارات مورد نیاز طرح‌ها باید مشخص شود.

مؤمنی بیان کرد: رئیس اداره روابط عمومی سازمان به عنوان مسؤول مستقیم تهیه طرح راهبردی سند توسعه بخش کشاورزی است.

وی ادامه داد: اگر ظرفیت صادرات محقق شود قیمت محصولات کشاورزی متعادل خواهد شد و باید به سمتی حرکت کنیم که برنج هم به سبد محصولات صادراتی استان اضافه شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه برای کشت قراردادی، سازمان باید پای کار باشد و این کار را با اتحادیه‌ها و تشکل‌های قوی پیگیری کنند، خاطرنشان کرد: در حوزه نهال سالم باید فکر ویژه ای صورت گیرد و زیرساخت‌های آن فراهم شود.