نصف جهان میزبان سومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ملااحمدی عصر شنبه در نشست خبری با بیان اینکه اصفهان مبدعی ایجاد مدارس کارآفرین در کشور است، اظهار داشت: باید توجه داشت که مؤلفه کارآفرینی با مهارت آموزی متفاوت است و ما در مدارس خود به دنبال ایجاد نگرش و تفکر کارآفرینی هستیم و نه مهارت آموزی؛ هرچند که مهارت آموزی نیز از زیرشاخه‌های مدارس کارآفرین است.

وی با اشاره به اینکه نخستین مدرسه کارآفرین در اصفهان ایجاد شد، ادامه داد: هم اینک در استان اصفهان مجموعه پسرانه آموزشی کارآفرین (اندیشه) از دوره پیش دبستانی پذیرای دانش آموزان است و در سال جاری در دوره ابتدایی ۲۰۰ نفر و در دوره هفتم متوسطه برای نخستین بار ۴۰ دانش آموز در حال تحصیل هستند.

رئیس سومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه استاندارد فضای کلاس‌ها در مدارس کارآفرین برای ۱۴ نفر دانش آموز در نظر گرفته شده است امکان جذب دانش آموز بیشتر را نداریم.

ملااحمدی خاطرنشان کرد: اولین مدارس کارآفرین را ایجاد کردیم و بر همین مبنا برای رسیدن به اهداف و احساس نیاز به تفکر نوین در کشور، لازم به اعلام فراخوان کنفرانس مدارس کارآفرین بود که طی سال‌های گذشته دو دوره آن در سطح ملی و منطقه برگزار شده است و در نظر داریم که کنفرانس‌های آینده در سطح بین‌المللی برگزار شود.

هیچ محتوایی برای مدارس کارآفرین نداریم

رئیس سومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین با بیان اینکه در کشور هیچ محتوایی برای مدارس کارآفرین نداریم، ابراز داشت: در نخستین دوره برگزاری این کنفرانس در سال ۱۳۹۷ حدود ۴۰ درصد اهداف محقق شد و در دوره دوم با تخصصی کردن این کنفرانس شاهد ارسال مقالات بیشتری بودیم.

ملااحمدی با بیان اینکه در سومین دوره کنفرانس، تجربیات گذشته به کمک ما آمده است و از همه ظرفیت‌ها برای آن استفاده خواهیم کرد، گفت: مدارس کارآفرین مولفه‌هایی دارد که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز بارها بر آن تاکید کرده است.

تربیت اقتصادی دانش‌آموزان در دستور کار آموزش و پرورش است

وی خاطرنشان کرد: دانش آموزان در مدارس کارآفرین خلاقیت، مسئولیت پذیری و ریسک پذیری می‌آموزند و با واگذار کردن مسئولیت به دانش آموز حس اعتماد به نفس در آنها پرورش می‌یابد.

رئیس سومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین، برگزاری ۵۰ اردوی دانش آموزی در طول سال و آموزش کارگروهی را از دیگر مؤلفه‌های آموزشی مدارس کارآفرینی برشمرد و گفت: تاکنون دقت لازم به ساحت شش گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نشده است در حالی که مدارس کارآفرین در دنیا به عنوان موضوع جدی و اساسی در دستور کار نهاد آموزش کشورها است.

ملااحمدی افزود: تربیت اقتصادی دانش آموزان از وظایف آموزش و پرورش و در دستور کار این نهاد است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش استان به مدارس کارآفرین نگاهی ویژه دارد، اظهار داشت: امید است که توسعه مدارس کارآفرین در دستور کار آموزش و پرورش باشد و در این زمینه بیش از یکصد معلم آموزش دیدند.

سومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین ۱۱ آبان برگزار می‌شود

در این نشست همچنین محمد قندهاری دبیر اجرایی سومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین اظهار داشت: نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین در تیرماه ۱۳۹۷ و دومین دوره آن در دی ماه ۱۳۹۸ در استان اصفهان با تدبیر مجتمع کارآفرینی اندیشه و دانشگاه آزاد اصفهان برگزار شد.

وی ادامه داد: سومین دوره کنفرانس ملی مدارس کارآفرین نیز روز پنجشنبه یازدهم آبان ماه در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار خواهد شد.

دبیر اجرایی سومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین با بیان اینکه ۱۰۸ مقاله توسط اعضای هیأت‌های علمی، دانشجویان و معلمان به دبیرخانه این دوره از کنفرانس ارسال شده است، اضافه کرد: از این تعداد حدود ۵۰ مقاله پذیرش نهایی شد و سه مقاله در روز برگزاری کنفرانس حضوری ارائه خواهد شد.

قندهاری با بیان اینکه ۱۱ دانشگاه از سراسر کشور و آموزشگاه‌های دولتی و آزاد و ادارات دولتی حامیان معنوی این دوره از کنفرانس هستند، تصریح کرد: مهم‌ترین هدف کنفرانس ملی مدارس کارآفرین تاکید بر اجرا و عملیاتی کردن ساحت شش‌گانه سند بنیادین آموزش و پرورش است.

وی، ایجاد پیوند مؤثر با صنعت با مدارس کار آفرین را که می‌تواند عامل رشد و تخصصی شدن آموزش باشد، از دیگر اهداف دانست و افزود: تلاش برای استفاده از فناوری‌های آموزشی، ارتقای جایگاه و تحقق اهداف آموزشی و پاسخ به علایق دانش آموزان از دیگر اهداف برگزاری کنفرانس ملی مدارس کارآفرین است.