سفر ناوگروه ۸۶ نتیجه ۱۱ ماه کار علمی تحقیقاتی بود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی بعدازظهر شنبه در نشست ستاد معین اقتصاد دریا و صنایع دریا محور استان مرکزی اظهار داشت: با توجه به ظرفیت کنونی صنایع این استان می‌توان در زمینه کنسرسیوم صنایع دریایی را در استان مرکزی فعالیت کرد.

وی افزود: امروزه تمامی تجهیزات، شناورها و کشتی‌ها نیازمند بازسازی هستند و صنایع استان می‌تواند به این حوزه ورود کنند و با توجه به ظرفیت‌های موجود در استان مرکزی می‌توان با اجرای ابرپروژه‌ها در کمتر از دو سال، پرچم اراک را در این زمینه برافراشت.

وی افزود: توجه به این مهم ضمن توسعه ژئوپلیتیک کشور، بدون تردید آورده بالایی به همراه دارد.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتشص تصریح کرد: امروزه نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران از هند و پاکستان پیشی گرفته و در حوزه علم، دانش و صنعت حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد.

امیر دریادار ایرانی ادامه داد: نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، بدون واسطه در هر گوشه جهان به جز ۴۰ کشور که راهی به دریا ندارند، حضور یافته و توانمندی صنعتی کشور را ارائه می‌کند.

وی افزود: نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در حوزه علم و دانش و صنعت، از همه کشورها جلوتر بوده و این افتخار بزرگی است.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش با بیان اینکه حضور در قطب جنوب به لحاظ علمی آغاز شده است، گفت: حضور نیروی دریایی کشور در دریاها و آب‌های جهانی، عمق ژئوپلیتیکی نظام را گسترش می‌دهد.

امیر دریادار ایرانی با تاکید بر توسعه صنعت در سواحل مکران گفت: اگر خلیج فارس را در نظر بگیریم از طریق سواحل مکران می‌توان به کل آب‌های دنیا دسترسی پیدا کرد و این مزیت برتر به واسطه دریا ایجاد شده است در غیر این صورت کشورهای رقیب پیشی می‌گیرند.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش با یادآوری اینکه سفر ناوگروه ۸۶ نتیجه ۱۱ ماه کار علمی و تحقیقاتی بود، گفت: نیروی دریایی ارتش به همت جوانان غیرتمند این مرز و بوم به همه اقیانوس‌ها مسلط است.

دریادار ایرانی استان مرکزی را ناو بندر ایران دانست و گفت: از ظرفیت این ناوبندر استفاده و کمکی برای نیروی دریایی باشیم و انعقاد تفاهمنامه بین استانداری و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی نقشه راهی برای افزایش همکاری اقتصادی و صنعتی این استان با نیروی دریایی است.