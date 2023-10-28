مراسم بزرگداشت «روز سیاه کشمیر» در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر شنبه مراسم بزرگداشت «روز سیاه کشمیر» با حضور محمد شهریار سرکنسول پاکستان در مشهد، شیما خوش ‎نسب معاون بانوان و امور خانواده استاندار خراسان رضوی، مهمانان بین‌المللی از پنج کشور منطقه کشمیر و اصحاب رسانه در تالار همایش‌های کنسولگری پاکستان در مشهد برگزار شد.

سه نسل پیاپی کشمیری‌ها در انتظار واکنش جهان به‌ویژه سازمان ملل هستند

سرکنسول پاکستان در مشهد در این مراسم، با بیان اینکه امروز هفتاد و ششمین سالروز اشغال بخش‌های بزرگی از جامو و کشمیر توسط دولت هند است، اظهار کرد: ۲۷ اکتبر ۱۹۴۷، هند برای اولین بار نیروهایش را در جامو و کشمیر مستقر کرد و از آن زمان تاکنون با اعمال زور به اشغال این سرزمین ادامه داده است.

محمد شهریار افزود: طی ۷۶ سال گذشته، هند با توسل به روش‌های مختلف تلاش کرده است حاکمیت غیرقانونی خود را بر جامو و کشمیر تداوم ببخشد. اشغالگران هندی برای تحقق اهداف خود، مواردی چون صدور گواهی‌های سکونت به غیر کشمیری‌ها و معرفی قوانین جدید مالکیت زمین و ملک را در دستور کار قرار داده و این در حالی است که این اقدامات غیرقانونی و غیر دموکراتیک، نقض مستقیم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و کنوانسیون چهارم ژنو است.

وی ادامه داد: امروز جامو و کشمیر تحت اشغال غیرقانونی هند همچنان یکی از نظامی‌ترین مناطق جهان است، نمایندگان واقعی مردم کشمیر سال‌هاست که مستبدانه تحت بازداشت به سر می‌برند و سانسور رسانه‌ها با هدف پنهان کردن ظلم و ستم و سرکوب مخالفان در سطح گسترده در دستور کار است.

سرکنسول پاکستان در مشهد از قتل عالم هزاران مرد، زن و کودک بی‌گناه کشمیری به دست دولت هند در سه دهه گذشته خبر داد و گفت: تحولات اخیر خاورمیانه نشان می‌دهد که نباید به مناقشات دیرینه اجازه داده شود که به وخامت بینجامند اما از سوی دیگر نادیده گرفتن مسائل نیز تضمین‌کننده صلح پایدار نیست و امروز سه نسل پیاپی کشمیری‌ها در انتظار واکنش جهان به‌ویژه سازمان ملل هستند.

وی تصریح کرد: جامعه جهانی دیگر بیش از این نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کند. جامعه بین‌الملل باید با اتخاذ اقدامات عملی، هند را بابت زیاده‌خواهی‌هایش در جامو و کشمیر پاسخگو و مسئول بداند. دولت هند باید اقدامات یک‌جانبه و غیرقانونی خود را پایان دهد، نقض فاحش حقوق بشر در جامو و کشمیر را متوقف کند و قطعنامه‌های مربوطه توسط شورای امنیت سازمان ملل را بپذیرد.

گفتنی است؛ پیام ویژه عارف علوی رئیس‌جمهور پاکستان، انور الحق کاکر نخست‌وزیر این کشور قرائت و مستند روز سیاه کشمیر برای حاضران در این بزرگداشت اکران شد.