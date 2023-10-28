دانش آموزان برتر تحت حمایت کمیته امداد بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر عصر شنبه در مراسم تجلیل از ۶ دانش آموز برتر و تیز هوش تحت حمایت این نهاد در مدرسه انرژی اتمی بوشهر اظهار داشت: در کل کشور ۱۰ نفر از دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد در مدارس انرژی اتمی پذیرفته شدند که ۶ نفر از این افراد از استان بوشهر بوده است.

عباس روشن با بیان اینکه این فرزندان از سرمایه‌های کمیته امداد و کشور هستند گفت: آنها در آینده سفیران خوبی برای نظام و کمیته امداد خواهند بود و ما با تمام توان از این دانش آموزان حمایت خواهیم کرد.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به اینکه این دانش آموزان در یک رقابت علمی از میان صدها دانش آموز دیگر گلچین شده‌اند گفت: بخاطر این موفقیت از خانواده‌های این فرزندان که با از خودگذشتگی و تحمل تمام سختی‌های زندگی فرزندان موفقی را تربیت کرده‌اند تقدیر می‌کنیم.

روشن خاطر نشان کرد: کمیته امداد ۱۴ هزار دانش آموز در استان بوشهر تحت حمایت دارد که علاوه بر موفقیت در مدارس اتمی، در زمینه مدارس تیزهوشان، پذیرفته شدگان در رشته‌های کنکوری پزشکی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه‌های برتر کشوری و جشنواره‌های علمی دیگر موفق و پیشرو هستند.

مدیر مدرسه انرژی اتمی بوشهر نیز در این مراسم ضمن تقدیر از حمایت‌های کمیته امداد از فرزندان تیزهوش اظهار داشت: اطمینان دارم این فرزندانی که با طعم سختی به این مرحله رسیده‌اند در ادامه با اراده بیشتری قله‌های موفقیت را کسب خواهند کرد که هم خانواده‌های آنها و هم کشور ایران اسلامی از ثمرات آنها بهره خواهد برد.

کشوری خطاب به دانش آموزان حاضر در این مراسم تاکید کرد: با تمام توان برای فتح قله‌های پیشرفت علمی تلاش کنید و در این راه هیچ گاه هویت و کشور خود را فراموش نکنید و بدانید کشور در آینده به وجود شما نیاز دارد.

در پایان این مراسم از همه دانش آموزان مددجو پذیرفته شده در مدرسه اتمی بوشهر و همچنین مدیران این مدرسه با اهدا لوح و هدیه تجلیل شد.