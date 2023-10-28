واگذاری زمین رایگان از اقدامات قابل توجه دولت سیزدهم است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر هادی بعدازظهر شنبه در آئین قرعه کشی و واگذاری ۲۰۰ قطعه زمین شهر جدید امیرکبیر اراک اظهار داشت: ارائه خدمات مناسب به شهروندان در زمان مقرر از سوی تمام کارگزاران دستگاه‌های اجرایی امری ضروری است که باید مورد توجه دست اندرکاران امر قرار گیرد تا شاهد انباشت مشکلات نباشیم.

وی یادآور شد: توسعه اقتصادی نظام کشور در گرو تأمین مسکن به ویژه برای محرومین و اقشار کم درآمد است چرا که ناترازی در ساخت مسکن در قیمت مسکن و عدم عرضه و تقاضا مشهود است.

وی بیان کرد: تصمیم دولت سیزدهم برای جبران این عقب افتادگی یک تصمیم اساسی و مبتنی بر تعهد دولت برای ساخت مسکن برای محرومین و مستضعفین است که شهر جدید امیرکبیر یکی از متولی‌های تخصصی خانه و زمین برای خانوارهای کم درآمد است.

فرماندار اراک گفت: دولت از اعتبارات خود برای توسعه شهر جدید امیرکبیر هزینه‌های زیادی کرده است و عقب افتادگی شهر امیرکبیر در حال پیگیری است که قرارداد مطالعات خط انتقال راه‌آهن امیرکبیر منعقد شده که بر این اساس بخشی از محرومیت تردد در شهر امیرکبیر رفع می‌شود.



مدیرعامل عمران شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران نیز در این آئین گفت: در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، ساخت سه هزار واحد در شهر جدید امیرکبیر هدفگذاری شده که از ابتدای سال، آماده‌سازی زمین‌ها آغاز شده است.

سعید میرزایی با اشاره به اینکه آماده سازی شهر جدید امیرکبیر به عنوان تنها شهر ویلایی کشور به وسعت ۶۰ هکتار و ساخت ۱۹ واحد تکمیل شده است: افزود: طرح آماده‌سازی مرحله پنجم این شهر جدید در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت تغییر کرده است و حدود ۳۰۰ قطعه از ۹۰۰ قطعه به واحدهای ۲۰۰ متری تبدیل شده و به زودی قرارداد آماده‌سازی با بنیاد مسکن منعقد و اراضی به مردم واگذار می‌شود.



وی با بیان اینکه ۹۷ قطعه زمین در محله ۲ شهر جدید امیرکبیر در راستای جوانی جمعیت واگذار شده افزود: تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد، جوانان و افراد واجد شرایط پنچ گانه، یکی از اهداف دولت سیزدهم است که در این راستا با همکاری مدیران استان مرکزی و مردم موفقیت نسبی برای شهر جدید امیرکبیر و مهاجران کسب شده است.