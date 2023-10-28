سالانه ۲۰ هزار درنای معمولی به آذربایجان غربی مهاجرت می کنند

سعید شهند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهاجرت و عبور سالانه ۲۰ هزار درنای معمولی از استان، افزود: درناها، جزو اولین گروه پرندگان مهاجر بوده که هر ساله از اواسط شهریور تا اواخر مهر ماه بر اساس نوع گونه آنها از سیبری و قفقاز حرکت و به سمت تالاب‌های استان مهاجرت می‌کنند.

وی ادامه داد: آذربایجان‌غربی تنها استان کشور است که پرنده درنای معمولی در آن زادآوری دارد که هر ساله به طور متوسط تعداد ۵ جفت از این پرنده در تالاب‌های شمال غرب استان زاد آوری می‌کنند.



مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی افزود: این پرنده در استان معمولاً در حاشیه همه زیستگاه‌های آبی و حتی گاهاً و بندرت در زیستگاه‌های کوهستانی نیز مشاهده می‌شود.



وی اظهار کرد: شرایط مناسب زیستی و امنیت مناسب زیستگاهی مهمترین دلیل حضور این پرندگان در استان بوده که با کاهش دما، معمولاً در اواسط اسفند تا اواخر فروردین ماه این پرندگان به تدریج زیستگاه‌های استان را ترک و به عرض‌های جنوبی تر می‌روند.



شهند گفت: تالاب‌های آذربایجان‌غربی به سبب شرایط مطلوب آنها همچنین زیستگاه‌های مهم و حساسی برای پرندگان حائز اهمیت از جمله اردک سر سفید، اردک مرمری، غاز خاکستری، درنای معمولی، آن قوت، کفچه نوک، انواع آبچلیک و سایر پرندگان است.



وی با بیان اینکه تالاب‌های شهرستان چالدران بعنوان تنها زیستگاه جوجه آوری درنا در کشور بوده است، گفت: طی دو سال گذشته و بر اساس اقدامات حفاظتی و احیایی خوبی که صورت گرفت وضعیت زیستگاهی این تالاب‌ها در حال حاضر مطلوب است و با توجه به اینکه زیستگاه مهمی برای پرندگان محسوب می‌شوند، برای ایجاد شرایط مطلوب‌تر، امسال مطالعات تأمین نیاز آبی این تالاب‌ها در دست انجام است و به زودی نتایج آن جهت تدوین برنامه جامع مدیریت زیست بومی آنها منتشر خواهد شد.



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان به تهیه شناسنامه زیست محیطی تالاب‌ها در استان نیز اشاره کرد و افزود: شناسنامه تالاب پیراحمدکندی چالدران با همکاری دانشگاه ارومیه در حال تهیه است و به عنوان یک سند فنی و تخصصی در اختیار کارشناسان محیط زیست برای حفاظت بیشتر از این زیستگاه ارزشمند قرار می‌گیرد.