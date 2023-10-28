هر رای ایران به غیر از مثبت، بازی در زمین رژیم صهیونیستی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد پیرامون رأی به قطعنامه پیشنهادی کشورهای عربی در مورد توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، توضیح داد و گفت که قطعاً جمهوری اسلامی ایران با بخش‌هایی از این قطعنامه مشکل دارد و در تعارض با سیاست‌های اصولی و قطعی ایران در قبال فلسطین است.

نمایندگی ایران در سازمان ملل ملل افزود: این قطعنامه توسط اتحادیه عرب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شده و متن آن حتی در سازمان همکاری اسلامی هم به بحث گذاشته نشده بود.



نمایندگی ایران در سازمان ملل توضیح داد: «قطعاً جمهوری اسلامی ایران با بخش‌هایی از این قطعنامه مشکل دارد و در تعارض با سیاست‌های اصولی و قطعی کشورمان در قبال فلسطین قرار دارد؛ اما در مقابل، رژیم صهیونیستی و حامیانش تلاش داشتند تا اولاً عملیات مقاومت در ۱۵ مهر به‌عنوان یک اقدام تروریستی تلقی شود، که با تلاش و انسجام قوی کشورهای اسلامی و همراهی تعدادی از کشورهای دیگر این توطئه خنثی شد، و ثانیاً تلاش داشتند تا با ایجاد تفرقه در میان کشورها، این قطعنامه با ضعیف‌ترین رأی به تصویب برسد.»



نمایندگی ایران در سازمان ملل اضافه کرد: همچنین، شایان ذکر است به دلیل وجود برخی تعارضات، جمهوری اسلامی ایران حاضر نشد هم‌بانی قطعنامه مورد نظر شود.



این نمایندگی گفت: لذا هر رأی ایران غیر از مثبت به این قطعنامه، بازی در زمین رژیم صهیونیستی و حامیانش بود.

مجمع عمومی سازمان ملل در نشست فوق العاده خود درباره فلسطین عصر جمعه به وقت محلی برابر با ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳ و ۵ آبان ماه جاری، قطعنامه پیشنهادی کشورهای عربی در مورد درگیری‌های مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی را تصویب کرد و خواستار آتش‌بس بشردوستانه فوری و توقف خصومت‌ها در غزه شد. این قطعنامه با ۱۲۰ رأی موافق در مقابل ۱۴ رأی مخالف و ۴۵ رأی ممتنع به تصویب رسید و آمریکا به این قطعنامه رأی منفی داد.

این قطعنامه در مجمع عمومی پس از آن تصویب شد که شورای امنیت چهار بار برای تصویب قطعنامه تلاش کرده بود اما موفق نشد. در حالی که نگرانی‌ها درباره گسترش جنگ افزایش یافته است، مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه خود بر «اهمیت جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر و تشدید خشونت در منطقه» تاکید کرد.

این مجمع همچنین از «همه طرف‌ها خواست خویشتنداری حداکثری داشته باشند و همه آنهایی که بر طرفین نفوذ دارند می‌خواهد که برای تحقق این هدف تلاش کنند.» قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل همچنین «هر گونه تلاش برای انتقال اجباری غیرنظامیان فلسطینی را قاطعانه رد می‌کند.»

قرار است شورای امنیت سازمان ملل نیز دومین قطعنامه پیشنهادی برزیل را درباره اوضاع فلسطین بررسی کند. قطعنامه پیشنهادی قبلی برزیل از سوی آمریکا وتو شد.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران نیز پس از تصویب این قطعنامه درباره تأثیر تصویب این قطعنامه تصریح کرد: مهمترین پیامی که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برای مردم فلسطین دارد، حمایت از مردم مظلوم و مقاوم فلسطین و تمرکز بر این موضوع است که باید آتش بس انسانی برقرار شود و کمک‌های انسان دوستانه نیز برقرار شود.

امیرعبداللهیان همچنین در این مصاحبه توضیح داد: قرار بود در نشست فوق العاده مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص وضعیت فلسطین، کشورها حضور پیدا کرده و همه بر رسیدن به یک پیام واحد و راه حل سیاسی تمرکز داشته باشند.

ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران افزود: در این چارچوب علاوه بر سخنرانی‌هایی که رؤسای هیأت‌ها و سفرای کشورها در سازمان ملل داشتند، گروه کشورهای عربی و اسلامی به این توافق نظر رسیدند که قطعنامه‌ای هم در مجمع عمومی سازمان ملل داشته باشند.

وزیر خارجه ایران ادامه داد: در حالیکه به ساعت‌های تصویب این قطعنامه نزدیک می‌شدیم، یکی از کشورهای غربی پیشنهادی را ارائه داده بود، از حماس بعنوان یک جنبش آزادیبخش در فلسطین است، بعنوان یک گروه و جریان تروریستی در قطعنامه برده شود.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: با توجه به تلاش‌های زیادی که انجام شد، کار ارزشمند همکاران ما که بصورت جمعی در نیویورک انجام دادند و رایزنی‌هایی که با کشورهای مختلف به عمل آمد، در نهایت در رأی گیری که امروز (جمعه) انجام شد، پیشنهاد آن کشور از حمایت لازم برخوردار نشد و در نتیجه قطعنامه پیشنهادی با ۱۲۰ رأی مثبت به تصویب رسید و این پیام بسیار مهمی دارد که حماس یک جنبش آزادیبخش است که و آنها در چارچوب مقابله با اشغالگری عمل کرده اند.