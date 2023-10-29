آخرین وضعیت فیبر نوری در ایران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر مجید سلطانی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگویی درباره آخرین وضعیت اجرای پروژه فیبر نوری در کشور و استان تهران اظهار کرد: میزان فیبر نوری شرکت مخابرات ایران در همه ابعاد (بین شهری، داخل شهری و روستایی)، از سال ۱۳۹۹ و در کل کشور، ۱۶۹ هزار و ۵۴۰ کیلومتر بود که تا پایان نیمه اول ۱۴۰۲ به عدد ۱۹۲ هزار و ۶۳۰ کیلومتر رسیده است.

وی افزود: اولین تاریخ ورود فیبر نوری به ایران به بیش از ۳۰ سال گذشته برمی‌گردد که شرکت مخابرات ایران در برقراری ارتباطات داخل شهرها از این تکنولوژی استفاده کرد. میزان فیبر نوری اجرا شده شهری، به صورت تفکیک شده از ۵۳ هزار و ۷۷۰ کیلومتر به ۶۴ هزار و ۳۸ کیلومتر رسیده است. درباره میزان فیبر نوری اجرا شده بین شهری هم از ۴۰ هزار و ۳۰۸ کیلومتر به ۴۲ هزار ۶۷۹ رسیده است و درباره آمار فیبر نوری انجام شده در سطح روستایی نیز از عدد ۷۵ هزار و ۱۵۲ کیلومتر به ۸۴ هزار و ۹۱۳ تغییر کرده است؛ بر این اساس می‌توان گفت شرکت مخابرات بحث توسعه فیبر نوری را در همه ابعاد جزو مهم‌ترین اهداف خود می‌داند و در حال انجام کار است.

سلطانی در ادامه به تعداد FAT (مخفف عبارت Fiber Access Terminal یا همان جعبه تقسیم فیبر نوری) نصب شده توسط شرکت مخابرات ایران اشاره و تصریح کرد: آنچه که مورد نظر و هدف‌گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، فیبر نوری لایه دسترسی و آن چیزی است که از مراکز به محله‌ها می‌آید و در محله‌ها المان پسیو که به آن اصطلاحاً FAT گفته می‌شود، نصب می‌شود؛ تعداد کل FATهای نصب شده توسط این شرکت ۷۴ هزار ۲۱۶ دستگاه در محلات و مراکز صنعتی شده است. اما آن چه که به عنوان پروژه نجما از سال گذشته نصب کردیم، ۲۵ هزار و ۲۲ FAT در کل کشور است که ۱۷ هزار ۶۳۱ تعداد از آن فعال بوده و می‌تواند سرویس ارائه دهد.

‌ مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: در استان تهران ۱۵ هزار و ۹۳۹، FAT نصب شده که در طرح نجما و طی یک سال گذشته ۴ هزار و ۹۲۴ FAT نصب و ۳ هزار و ۶۸۴ تا از آن فعال است. نکته جالب این است که روزانه به آمار گفته شده افزوده می‌شود زیرا پروژه نجما را دو ساله یعنی تا پایان سال ۱۴۰۳ تعریف کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: یک اختلاف در تعریف پوشش فیبر نوری بین شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد. تعریف وزارت ارتباطات به این صورت است که اف ای تی نصب شود و به شعاع ۳۰۰ متر در دور آن، هر خانه، مغازه و کسب و کار که وجود دارد، تحت پوشش این دستگاه قرار می‌گیرد؛ اما تعریف ما کمی سخت‌تر است و برای شعاع ۱۰۰ متر به بعد باید یک دستگاه اف ای تی نصب شود.

او ادامه داد: درحال حاضر پوشش ما با تعریف خودمان، از دو میلیون و حدود ۸۰۰ هزار پورت گذر کرده اما با تعریف وزارت ارتباطات در حال حاضر با همین تعداد FAT که در کشور وجود دارد، تقریباً هشت میلیون پورت را رد کرده‌ایم و تا پایان امسال می‌توانیم ۱۰ میلیون پوشش را با آن تعریف، ارائه دهیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره طرح نجما با بیان اینکه این طرح فقط برای شرکت مخابرات ایران است و از منابع خود این شرکت، بدون اینکه مشوق یا بودجه‌ای دریافت کنیم برای آن استفاده می‌شود، تاکید کرد: حتی در کشورهای توسعه یافته زمانی که توسعه فیبرنوری را در دستور کار قرار می‌دهند، ابتدا بررسی اقتصادی می‌شود و اگر طرح اقتصادی دقیق نباشد، شرکت متضرر خواهد شد. در این راستا طرح نجمای مخابرات از بین ۱۲ سناریو و بررسی دقیق اقتصادی انتخاب شد که برای مردم، کشور و مخابرات ایران مفید است.

‌ وی تأکید کرد: اگر با تعریف مخابرات، منطقه‌ای در تهران تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفته باشد، کمتر از یک هفته طول می‌کشد که این سرویس ارائه شود؛ بنابراین با بررسی‌های انجام شده تقریباً تا پایان سال ۱۴۰۳ استان تهران به گونه‌ای تحت پوشش قرار داده می‌شود که قریب به اتفاق کسانی که خواهان این فناوری هستند، بتوانند آن را طی یک الی دو هفته دریافت کنند.

سلطانی درباره هزینه‌های دریافت این فناوری برای مشترکان نهایی گفت: این هزینه‌ها با مراجعه به سایت شرکت مخابرات ایران مشخص است و اتفاقاً مشوق یا پروموشن‌هایی مانند مودم قسطی ارائه شده است. کسانی مانند صاحبان کسب و کار و مراکز صنعتی که از این سرویس استفاده کرده‌اند، بسیار راضی هستند. اما مشترکانی که درخواست اجرای این فناوری را دارند، می‌توانند به سایت شرکت مخابرات ایران مراجعه کنند. نکته قابل توجه این است اگر در منطقه‌ای تجمع تقاضا برای استفاده از فیبرنوری در منطقه‌ای افزایش یابد ما بلافاصله اقدام می‌کنیم.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران درباره اینکه با توجه به حرکت برخی کشورها به سمت سرمایه‌گذاری برروی اینترنت ماهواره‌ای و پیشرفت تکنولوژی، لازم است که سرمایه‌گذاری در ارتباطات کشور صرفاً برروی فیبر نوری و با این حجم انجام شود؟ پاسخ داد: در این زمینه وقتی می‌گوئیم طرح باید اقتصادی باشد، باید همه جوانب را بسنجیم؛ بحثی که وجود دارد این است که اخیراً مقداری روند آهنگ حرکت به سمت فیبرنوری حتی در بعضی کشورها کند شده و شاید بیشتر به سمت اینترنت سیار حرکت کنند. به طور مثال برروی اینترنت ۴G نمی‌توان سرعت بالاتری ارائه کرد، بنابراین بعضی از شرکت‌های تلکام دنیا بررسی کرده و آهنگ سرمایه‌گذاری خود را از فیبر نوری به اینترنت سیار برده‌اند.

وی افزود: اما ما در این زمینه یک محدودیتی داریم و باید آن را در نظر بگیریم، اینکه سایر کشورها بسیار راحت تکنولوژی را انتخاب می‌کنند اما ما به این راحتی نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم، اگر به‌عنوان کسی که در این حوزه فعالیت کرده و بر اساس مطالعاتی که کارشناسان ما انجام داده‌اند، باید توازنی بین ارتباطات ثابت و سیار ایجاد شود و این نقطه توازن بسیار مهم است و در شرکت مخابرات ایران سعی بر این موضوع است.