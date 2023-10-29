به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان شنبه شب در گفتگوی خبری با اشاره به پیشبرد رویکرد دولت در استان برای توسعه ارتباط با کشورهای همسایه، افزود: در راستای توسعه دیپلماسی منطقه‌ای، نشست‌ها و تفاهماتی با اقلیم کردستان عراق در حوزه اقتصادی و تجاری و ۲۴ ساعته کردن مرزهای مشترک داشتیم که خروجی آن افزایش صادرات آذربایجان غربی به اقلیم بود.

وی همچنین با اشاره به گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و رفع موانع توسعه صادرات به اقلیم کردستان عراق، خاطرنشان کرد: در کنار رشد صادرات آذربایجان غربی به اقلیم کردستان عراق، شاهد اتفاقات خوب در حوزه فرهنگی و تردد زائران اربعین از مرز تمرچین در دو سال گذشته بودیم.

زمینه تجارت خرد مرزی در آذربایجان غربی فراهم می‌شود

استاندار آذربایجان‌غربی به بازگشایی بازارچه‌های مرزی مشترک با اقلیم کردستان عراق نیز اشاره کرده و افزود: با بازگشایی دو بازارچه مرزی مشترک در میرآباد و اشنویه، زمینه تجارت خُرد مرزی و در نهایت ایجاد اشتغال و تأمین معیشت برای مرزنشینان استان فراهم می‌شود.

معتمدیان همچنین با اشاره به برگزاری نشست مشترک با مقامات و فعالین اقتصادی ۴ استان مرزی ترکیه در استان وان پس از ۸ سال، اضافه کرد: در این نشست، بازگشایی مرز جدید در سلماس و بازارچه چالدران، از توافقات بین طرفین بود که مراحل نهایی خود را طی کرده و با موافقت دولت، به زودی شاهد بازگشایی پنجمین پایانه مرزی آذربایجان غربی خواهیم بود.

وی در ادامه به مطالبه بازگشایی مرز تجاری رازی خوی اشاره کرده و افزود: با تأمین زیرساخت‌ها و الزامات و تعریض جاده‌های منتهی به این مرز، تا پایان سال مرز تجاری رازی بازگشایی شده و مردم منطقه و استان از مواهب ترانزیت کالا و صادرات مستقیم از این کریدور اصلی منطقه به بندر مرسین ترکیه بهره مند خواهند شد.

معتمدیان همچنین با اشاره به اختصاص یک هزار میلیارد تومان تهاتر نفت به آذربایجان غربی در سال گذشته و تخصیص بخشی از آن در سال جاری، تصریح کرد: از این تهاتر برای پیشبرد پروژه‌های کلان استان در حوزه‌های مختلف عمرانی، حمل و نقل و درمانی استفاده خواهد شد.

وی در ادامه با تاکید بر توسعه راه‌های منتهی به مرزهای آذربایجان غربی، افزود: با مبالغ تخصیصی از این تهاتر، به دنبال آماده سازی زیرساخت‌ها جهت اتصال خوی به مرز رازی تا مرسین ترکیه و مرز تمرچین به اقلیم کردستان عراق تا سوریه و در نهایت ایجاد و تکمیل ایستگاه‌های باری حوزه راه آهن استان هستیم.

۶۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان ارومیه هزینه می‌شود

استاندار آذربایجان‌غربی تلاش برای ایجاد شرایط بهتر زندگی برای مردم استان را نیز ضروری دانسته و اظهار داشت: ۶۰۰ میلیارد تومان تخصیصی از تهاتر مذکور نیز برای تکمیل بیمارستان ۴۵۰ تخت خوابی ارومیه هزینه خواهد شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه با بیان اینکه به دنبال توسعه همکاری‌های اقتصادی، گسترش حمل و نقل تجاری و گردشگری با کشور سوریه هستیم، با اشاره به سفر اخیر خود به سوریه با همراهی مدیران و فعالان اقتصادی استان، افزود: در این سفر ضمن دیدار با وزرای اقتصاد و حمل و نقل و استانداران دمشق، حلب و لاذقیه، ظرفیت‌های آذربایجان غربی را به طرف مقابل معرفی کردیم.

وی همچنین نتایج دیدار با وزرای تجارت خارجی و حمل و نقل سوریه را یادآور شده و خاطرنشان کرد: در این دیدارها توافقاتی درخصوص بازگشایی مسیرهای مواصلاتی و سرمایه گذاری در حوزه تجارت، گردشگری و توسعه صنعت حمل و نقل زمینی و ترکیبی و در راستای احیای ارتباط با سوریه پس از گذشت سال‌ها، انجام شد.

استاندار آذربایجان‌غربی به توافق برای صادرات کالا از مرزهای استان و از مسیر اقلیم کردستان عراق به سوریه نیز اشاره کرده و افزود: با بازگشایی مسیرهای مواصلاتی و حمل و نقل ترکیبی به سوریه، شاهد کاهش زمان و هزینه سفر از ایران به سوریه خواهیم بود.

معتمدیان همچنین از تحول در منطقه بعد از یک دهه خبر داد و اضافه کرد: برنامه ریزی لازم برای افزایش حمل کالا از مرز رازی خوی با قطار تا بندر مرسین ترکیه به میزان ۱.۵ میلیون تن و سپس حمل کالا از این بندر با کشتی به لاذقیه سوریه انجام شده است.

تعاونی‌های مسکن آذربایجان غربی از بلاتکلیفی خارج می‌شوند

استاندار آذربایجان غربی در ادامه این گفتگوی با اشاره به بلاتکلیفی وضعیت برخی از تعاونی‌های مسکن آذربایجان غربی، افزود: پیرو هماهنگی‌های ملی و همکاری با دستگاه قضائی، جلسات کارشناسی و ریل گذاری لازم برای رفع مشکلات این تعاونی‌ها انجام شده است.

معتمدیان از رفع مشکل ۱۱ تعاونی مسکن استان پیرو همکاری دستگاه‌های مختلف خبر داده و اظهار داشت: مشکلات چند دهه‌ای ۱۸ هزار و ۵۰۰ خانوار اعضای تعاونی‌های مسکن آذربایجان غربی شامل ۷۴ هزار نفر رفع می‌شود.

وی نظارت مستمر بر فعالیت تعاونی‌های مسکن استان را ضروری دانسته و افزود: با تشدید نظارت و اقدامات بازدارنده، از بروز هرگونه تخلف و مشکل در حوزه اراضی و مسکن برای مردم و اعضای تعاونی‌ها در آینده، جلوگیری شود.