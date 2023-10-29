به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عدیده صبح یکشنبه در دیدار با سرهنگ علی ربیعی، فرمانده گروه پدافند هوایی شهید دکتر حمزه صادقی اظهار کرد: جبهه فرهنگی و دیدگاه‌های صادقانه و خالصانه، ارزشمند و مهمترین سپر دفاعی برای ملت ایران محسوب می‌شود.

رییس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شمال شرق، با اشاره به اینکه کارهای فرهنگی باید با نگاه دقیق و کارشناسانه صورت گیرد تا زمینه همه گیری و استقبال عمومی جامعه از آنها باشد، بیان کرد: وسعت عرصه فعالیت‌های فرهنگی بسیار زیاد است و جوانان همیشه استقبال خوبی از برنامه‌های فرهنگی دارند.

وی افزود: تقویت جبهه فرهنگی برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام و انقلاب از مهمترین دغدغه‌های مقام معظم رهبری است.

عدیده اظهار کرد: هدف کلی جبهه ضد فرهنگی در داخل کشور براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده، اما هدف آنها در بُعد کوچک‌تر تغییر فرهنگ کشور و تبدیل آن به سمت ذائقه غرب و تغییر باور و اعتقاد مردم است.

رییس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شمال شرق رسانه را به عنوان مهم‌ترین ابزار در اختیار جبهه فرهنگی دانست و افزود: امروزه هرکس در دنیا قدرت رسانه را در اختیار داشته باشد، می‌تواند حرف اول را بزند.

گفتنی است؛ رییس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شمال شرق از سرهنگ علی ربیعی فرمانده گروه پدافند هوایی شهید دکتر حمزه صادقی با اهدای لوح و هدیه تقدیر کرد.