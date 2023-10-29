هفدهمین سفر شهرستانی استاندار و مسئولان مازندران به کلاردشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور استاندار مازندران صبح یکشنبه در حاشیه آغاز سفر شهرستانی مسئولان استان به کلاردشت، بررسی نظام مسائل و مشکلات شهرستان کلاردشت را از جمله اهداف سفر ذکر کرد.

وی با بیان اینکه شروع سفر در شهرستان با زیارت قبور شهدا در شهرستان آغاز شده است، یاد و خاطره ۱۲۳ شهید والامقام شهرستان را گرامی داشت و گفت: بررسی نظام مسائل شهرستان، ملاقات با نمایندگان اقشار، حضور مسئولان در تمامی روستاها، بررسی پروژه‌های مهم شهرستان در ستاد تسهیل و شرکت در شورای اداری از جمله برنامه‌ها در این سفر است.

شهرستان کلاردشت در غرب مازندران واقع شده است.