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۷ آبان ۱۴۰۲، ۹:۵۸

از صبح امروز آغاز شد؛

هفدهمین سفر شهرستانی استاندار و مسئولان مازندران به کلاردشت

هفدهمین سفر شهرستانی استاندار و مسئولان مازندران به کلاردشت

ساری- هفدهمین سفر شهرستانی استاندار مازندران و جمعی از مسئولان به کلاردشت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور استاندار مازندران صبح یکشنبه در حاشیه آغاز سفر شهرستانی مسئولان استان به کلاردشت، بررسی نظام مسائل و مشکلات شهرستان کلاردشت را از جمله اهداف سفر ذکر کرد.

وی با بیان اینکه شروع سفر در شهرستان با زیارت قبور شهدا در شهرستان آغاز شده است، یاد و خاطره ۱۲۳ شهید والامقام شهرستان را گرامی داشت و گفت: بررسی نظام مسائل شهرستان، ملاقات با نمایندگان اقشار، حضور مسئولان در تمامی روستاها، بررسی پروژه‌های مهم شهرستان در ستاد تسهیل و شرکت در شورای اداری از جمله برنامه‌ها در این سفر است.

شهرستان کلاردشت در غرب مازندران واقع شده است.

کد مطلب 5924346

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