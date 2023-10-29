کمیته امداد خراسان شمالی به دو هزار مددجو تسهیلات پرداخت کرد

مجید الهی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شش ماهه اول امسال ۴۳۳ میلیارد و ۶۱۹ میلیون ریال وام به دو هزار و ۴۵۳ مددجوی خراسان شمالی پرداخت شد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی (ره) تصریح کرد: از این میزان ۱۲۶ فقره تسهیلات به ارزش ۴۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در حوزه اشتغال و خودکفایی و۳۳۴ فقره تسهیلات به ارزش ۱۱۶ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال در حوزه مسکن و امور مهندسی ساختمان مددجویان پرداخت شده است.

وی افزود: همچنین هزار و ۸۳۵ فقره تسهیلات به ارزش ۲۴۸ میلیارد و ۶۹ میلیون ریال در بخش حمایت و سلامت خانواده و ۱۵۸ فقره تسهیلات به ارزش ۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در بخش تأمین شهریه دانشجویان بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی گفت: تجمیع و هدایت منابع سازمانی و ظرفیت‌های مالی و اعتباری نیکوکاران، گسترش فرهنگ یاری رساندن به نیازمندان جامعه و همچنین گره‌گشایی از مشکلات نیازمندان از اهداف راه‌اندازی صندوق امداد ولایت است.

وی کارمزد دریافتی وام‌های صندوق امداد ولایت را سه درصد اعلام کرد و یادآور شد: این کارمزد تنها یک بار در طول مدت اقساط دریافت می‌شود و پرداخت تسهیلات در این صندوق با کمترین تشریفات اداری انجام می‌گیرد.