به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ایران نادو، محمد محمدی بریمانلو و جواد مرادی ورزشکاران رشته ورزشی کوراش به مدت ۳ سال از فعالیت در تمامی حوزه‌های ورزشی محروم شدند.

افسران کنترل دوپینگ ایران نادو در تاریخ ۷ خرداد ماه در زمان برگزاری اردوی تیم ملی کوراش در شهر بجنورد اقدام به انجام تست خارج از مسابقه از محمد محمدی بریمانلو نمودند که پس از بررسی‌های لازم، آزمایشگاه مرجع وادا وجود ماده‌های ممنوعه "استانوزولول" و "متاندینون" از گروه ماده ممنوعه S۱ لیست و روش‌های ممنوعه دوپینگ را در نمونه وی تأیید کرد.

همچنین در تاریخ ششم شهریور افسران ایران نادو با حضور در اردوی آماده سازی تیم ملی کوراش برای حضور در بازی‌های آسیایی هانگژو در تهران از جواد مرادی نمونه گیری خارج از مسابقه انجام دادند که آزمایشگاه مرجع وادا پس از برررسی های آزمایشگاهی وجود ماده ممنوعه "متاسترون" از گروه ماده ممنوعه S۱ را در نمونه وی شناسایی و اعلام کرد.

با توجه به پذیرش اولیه تخلف و قبول مجازات معین شده توسط هر دو ورزشکار، طبق ماده ۱-۸-۱۰ از مجموعه مقررات مبارزه با دوپینگ ایران، حکم محرومیت ایشان بدون انجام فرآیند دادرسی و تشکیل جلسه شورای صدور رأی مستقیماً توسط کمیته انضباطی ایران نادو صادر گردید.

طبق رأی صادره محمد محمدی بریمانلو از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ لغایت ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ و جواد مرادی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ لغایت ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ هر دو ورزشکار به مدت ۳ سال از کلیه فعالیت‌های ورزشی محروم می‌گردند.