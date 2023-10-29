۲۹۷ مددجوی ساروی برای تسهیلات ودیعه مسکن معرفی شدند

حجت الاسلام مهدی بریمانی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال ۲۹۷ نفر از مددجویان تحت حمایت جهت دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به بانک‌های عامل معرفی شدند.

وی افزود: در شش ماهه نخست امسال، ۱۸۱ نفر از مددجویان تسهیلات خود را جمعاً به مبلغ ۷ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان دریافت نمودند.

رییس کمیته امداد منطقه ۲ ساری گفت: با توجه به اینکه بسیاری از مددجویان تحت حمایت این نهاد مستأجر بوده و نیازمند ودیعه مسکن هستند یکی از مسائلی که مورد توجه ویژه کمیته امداد منطقه دو ساری قرار دارد، تسهیلات ودیعه مسکن می‌باشد.

حجت الاسلام بریمانی تصریح کرد: از کل مبلغ ۹ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان اعتباری که برای ودیعه مسکن کمیته امداد منطقه ۲ ساری در نظر گرفته شده است، مبلغ ۲ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان باقی مانده که در شش ماهه دوم سال به مددجویان تحت حمایت پرداخت خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: هفت هزار و ۹۸۱ خانوار تحت حمایت کمیته امداد منطقه دو ساری قرار دارند و از خدمات این نهاد بهره‌مند می‌شوند.