به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی با حضور برخط در مرحله منطقه‌ای طرح ملی اعتلا استان‌های سمنان، گلستان و مازندران، گفت: دشمنان نمی خواهند جمهوری اسلامی نقش آفرین باشد، اما با همت و پیشینه ای که این نظام دارد، کشور ما به نقش آفرینی در این دوره نیز دست پیدا کرده و به همین علت با جنگ ترکیبی مواجه شده است.

طهرانچی تاکید کرد: جامعه علمی می تواند با شناخت دشمن و غلبه بر جنگ ترکیبی با خیز جدید علمی جایگاه نقش آفرین تمدن جمهوری اسلامی را حفظ کند. از سال ۱۹۸۹ جهان دچار تحولات عظیمی شد اما در سال ۲۰۱۹ بلوک‌بندی جدیدی شکل گرفت و این بلوک بندی جدید می طلبد که ما نیز جایگاه جدیدی در جهان پیدا کنیم.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه در عصر اطلاعات یا جهان شبکه‌ای با مفاهیم جدیدی مواجه می شویم که با مفاهیم مهندسی قبل متفاوت است، اضافه کرد: این مفاهیم از دل غرب به وجود آمده اما ماهیت در هم تنیده‌ای از علم و فناوری دارد و جلوه پنجم مناطق تمدن غرب را مطرح کرده است.

وی با بیان اینکه نیوتن و همکارانش صد سال قبل علوم طبیعی و نظام یکپارچه خلقت را تجزیه کردند و تخصص گرایی را بر آن وارد کردند، گفت: ساختار علم تجزیه ای قبلی دیگر پاسخگوی نیازهای روز نیست و ساختار علم جدید باید جایگزین شود. فناوری های همگرا، مجازی شدن امور و روی کار آمدن هوش مصنوعی باعث شده دانشگاه ها هم ماهیت جدیدی پیدا کنند. از روی تکه تکه کردن طبیعت، مهندسی نیز تکه تکه شد و نظامات علمی از هم جدا شد و با این تغییرات رشته های نوینی چون متالوژی، مهندسی شیمی، مواد ساختمانی و علمیات معدنی به وجود آمد.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: در دوره جدیدی که در قرن ۲۱ با آن مواجه هستیم، رشته‌های به وجود آمدند که دیگر رشته و یا بین رشته محسوب نمی شوند و فرا رشته ای هستند.

وی با اشاره به اینکه به عنوان مثال نانو و آی تی همه رشته‌ها و حوزه‌ها را در خود جا داده اند، اظهار کرد: فناوری اطلاعات نیز ترکیبی از حوزه علوم انسانی، اجتماعی، هنر، علوم پایه و مهندسی می شود و نمی توان آن را به یک شاخه از علوم نسبت داد.

طهرانچی گفت: به سبب تعالی مهندسی ابزار دقیق بشر توانسته تا مولکول های کوچک، سیناپس، اتم و دی ان ای دست پیدا کند و در حقیقت بشر توانست همگرایی در علم خلق کند که الگوبرداری آن از انسان است.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی یادآور شد: اتفاقاتی که طی سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ در دوران گذار رخ داد، همگی تابعی از اتفاقات آینده است.