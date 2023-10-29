به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در کلان‌شهرها جاذبه‌های فراوانی برای تفریح وجود دارد اما خیلی مهم است که شما بتوانید در یک روز کامل با دوستان و خانواده خود یک تفریح پرهیجان و بی‌نظیر را تجربه کنید. این روزها به دلایل مشغله‌های کاری و گرفتاری‌های شخصی، گذراندن یک روز کامل، غرق در تفریح و هیجان به یک نیاز اساسی برای ما ایرانیان تبدیل شده است، اما گاه دغدغه‌های اقتصادی مانع این تجربه لذت‌بخش می‌شود.

انتخاب بزرگترین پارک آبی خاورمیانه با صرف کمترین هزینه و فقط با ۱۵۰ هزار تومان پیشنهاد ما به شماست. امکان تفریح خانوادگی در سرزمین موجهای آبی مشهد، آن را به یکی از محبوب‌ترین اماکن تفریحی ایران تبدیل کرده است.

قیمت مناسب این پارک آبی دوست‌داشتنی نسبت به سایر تفریحات دیگر و برخورداری از امکانات، جاذبه‌ها و بازی‌های متنوع و مهیج آبی، یکی از دلایل مراجعه بسیاری از میهمانان از شهرهای مختلف ایران است.

جایزه بزرگ سرزمین موج‌های آبی مشهد

سرزمین موج‌های آبی مشهد در پاییز امسال با موجی از جایزه و هیجان به میزبانی میهمانان خود رفته است، به‌طوریکه ۷روز هفته، هر روز، به ۷ نفر، نفری ۷میلیون تومان جایزه می‌دهد.

هر لحظه که شما تصمیم بگیرید یک روز را به تفریح و بازی در پارک آبی سرزمین موج‌های آبی بگذرانید، در واقع شما این شانس را پیدا می‌کنید که یکی از برندگان جایزه قرعه‌کشی هر روزه‌ی موج‌های آبی باشید. این جوایز به مبلغ ۷میلیون تومان هر روز هفته به ۷ نفر تعلق می‌گیرد.

جابه‌جایی دو پارک آبی خانم‌ها و آقایان در سرزمین موج‌های آبی مشهد

سرزمین موج‌های آبی مشهد از دو پارک آبی مجزا در کنار هم برخوردار است که در حال حاضر به دلیل جابه‌جایی دو سالن آقایان و خانم‌ها، این امکان برای خانم‌ها فراهم می‌شود تا از پارک آبی آقایان استفاده کنند. همچنین آقایان می‌توانند از امکانات پارک آبی خانم‌ها استفاده کنند.

تنوع سرسره‌ها و بازی‌ها در دو پارک مجزا آنقدر زیاد است که این جابه‌جایی با استقبال قابل توجه دوستداران این پارک آبی مواجه شده است.

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تفریح خانوادگی در سرزمین موج‌های آبی مشهد

یکی از ویژگی‌های مهم سرزمین موج‌های آبی مشهد تفریح همزمان خانوادگی است؛ یعنی شما می‌توانید به همراه خانواده خود به این پارک بروید و از تفریح‌های مناسب خود لذت ببرید. دو پارک آبی مجزا برای آقایان و بانوان و نیز منطقه مخصوص بازی کودکان، این امکان را فراهم کرده که تمامی اعضای خانواده از کودک تا نوجوان و بزرگسال از خدمات و بازی‌های این مجموعه آبی جذاب لذت ببرند.

واحد نمونه استاندارد کشوری و واحد نمونه بهداشتی

رعایت اصول بهداشتی و دارا بودن استاندارد و ایمنی در سرزمین موج‌های آبی مشهد، آن را به یک انتخاب مطمئن، مناسب و امن برای داشتن یک روز پرنشاط و پرهیجان تبدیل کرده است.

در این مجموعه، بهترین روش‌های نوین تصفیه آب به‌کار برده شده است و تمامی سطوح، سرسره‌ها، راه‌پله‌ها و غیره، هر شب پس از اتمام شیفت کاری با مواد شوینده و گندزدا شستشو می‌شود.

امکانات ویژه؛ از گرمایش از کف تا سرسره‌های متنوع و مدرن

سرسره‌های متنوع ۴ نفره، ۲ نفره و ۱ نفره جدید مجهز به تکنولوژی روز دنیا از کشورهای آلمان و کانادا، حمام ترکی، سوناهای خشک و بخار متعدد، رودخانه خروشان، استخر موج، رستوران و کافی‌شاپ تنها بخشی از امکانات این مجموعه هستند.

سیستم گرمایش از کف سرزمین موج‌های آبی لذت حضور در پارک آبی را چندبرابر کرده است؛ سیستمی که از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این مجموعه آبی است.

حضور پرسنل متعهد، مجرب، آموزش‌دیده و نیز ناجیان غریق باسابقه و حرفه‌ای از نقاط قوت سرزمین موج‌های آبی به‌شمار می‌رود.

دسترسی آسان و سریع؛ از بلیط تا خدمات

شرایط خرید آسان و سریع بلیط موج‌های آبی مشهد با تخفیف‌های ویژه، صندوق‌های امانات رایگان، رختکن‌های بزرگ و متعدد؛ همه و همه از دلایل استقبال بی‌شمار میهمانان عزیز است.

سرزمین موج‌های آبی مشهد محبوب‌ترین و استانداردترین پارک آبی ایران است. تمامی تجهیزات و امکانات به‌کار گرفته شده در سرزمین موج‌های آبی با توجه به نمونه‌های موفق خارجی با طراحی مهندسان به‌نام و توانمند داخلی و خارجی، طراحی و اجرا شده‌اند.

در صفحه اینستاگرام سرزمین موج‌های آبی مشهد از آخرین اخبار و رویدادها و تخفیف‌های این پارک تفریحی جذاب مطلع می‌شوید.

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