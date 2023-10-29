  1. بازار
  2. بازار
۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۱۳

یک روز کامل تفریح در موج‌های آبی مشهد فقط با ۱۵۰ هزار تومان

یک روز کامل تفریح در موج‌های آبی مشهد فقط با ۱۵۰ هزار تومان

انتخاب بزرگترین پارک آبی خاورمیانه با صرف کمترین هزینه و فقط با ۱۵۰ هزار تومان پیشنهاد ما به شماست.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در کلان‌شهرها جاذبه‌های فراوانی برای تفریح وجود دارد اما خیلی مهم است که شما بتوانید در یک روز کامل با دوستان و خانواده خود یک تفریح پرهیجان و بی‌نظیر را تجربه کنید. این روزها به دلایل مشغله‌های کاری و گرفتاری‌های شخصی، گذراندن یک روز کامل، غرق در تفریح و هیجان به یک نیاز اساسی برای ما ایرانیان تبدیل شده است، اما گاه دغدغه‌های اقتصادی مانع این تجربه لذت‌بخش می‌شود.

انتخاب بزرگترین پارک آبی خاورمیانه با صرف کمترین هزینه و فقط با ۱۵۰ هزار تومان پیشنهاد ما به شماست. امکان تفریح خانوادگی در سرزمین موجهای آبی مشهد، آن را به یکی از محبوب‌ترین اماکن تفریحی ایران تبدیل کرده است.

قیمت مناسب این پارک آبی دوست‌داشتنی نسبت به سایر تفریحات دیگر و برخورداری از امکانات، جاذبه‌ها و بازی‌های متنوع و مهیج آبی، یکی از دلایل مراجعه بسیاری از میهمانان از شهرهای مختلف ایران است.

جایزه بزرگ سرزمین موج‌های آبی مشهد

سرزمین موج‌های آبی مشهد در پاییز امسال با موجی از جایزه و هیجان به میزبانی میهمانان خود رفته است، به‌طوریکه ۷روز هفته، هر روز، به ۷ نفر، نفری ۷میلیون تومان جایزه می‌دهد.

هر لحظه که شما تصمیم بگیرید یک روز را به تفریح و بازی در پارک آبی سرزمین موج‌های آبی بگذرانید، در واقع شما این شانس را پیدا می‌کنید که یکی از برندگان جایزه قرعه‌کشی هر روزه‌ی موج‌های آبی باشید. این جوایز به مبلغ ۷میلیون تومان هر روز هفته به ۷ نفر تعلق می‌گیرد.

جابه‌جایی دو پارک آبی خانم‌ها و آقایان در سرزمین موج‌های آبی مشهد

سرزمین موج‌های آبی مشهد از دو پارک آبی مجزا در کنار هم برخوردار است که در حال حاضر به دلیل جابه‌جایی دو سالن آقایان و خانم‌ها، این امکان برای خانم‌ها فراهم می‌شود تا از پارک آبی آقایان استفاده کنند. همچنین آقایان می‌توانند از امکانات پارک آبی خانم‌ها استفاده کنند.

تنوع سرسره‌ها و بازی‌ها در دو پارک مجزا آنقدر زیاد است که این جابه‌جایی با استقبال قابل توجه دوستداران این پارک آبی مواجه شده است.

اگر شما هم مشتاق هستید تا بازی‌های جدید را تجربه کنید، خرید آنلاین بلیط در کمترین زمان به شما امکان بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه را می‌دهد. یک روز کامل را به تفریح و هیجان اختصاص دهید و با خرید آنلاین از سایت موج‌های آبی مشهد به آدرس https://wwl.ir بلیط خود را با قیمت ۱۵۰ هزار تومان خریداری کنید. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن ۰۵۱-۳۶۰۰۸ تماس بگیرید.

تفریح خانوادگی در سرزمین موج‌های آبی مشهد

یکی از ویژگی‌های مهم سرزمین موج‌های آبی مشهد تفریح همزمان خانوادگی است؛ یعنی شما می‌توانید به همراه خانواده خود به این پارک بروید و از تفریح‌های مناسب خود لذت ببرید. دو پارک آبی مجزا برای آقایان و بانوان و نیز منطقه مخصوص بازی کودکان، این امکان را فراهم کرده که تمامی اعضای خانواده از کودک تا نوجوان و بزرگسال از خدمات و بازی‌های این مجموعه آبی جذاب لذت ببرند.

یک روز کامل تفریح در موج‌های آبی مشهد فقط با ۱۵۰ هزار تومان

واحد نمونه استاندارد کشوری و واحد نمونه بهداشتی

رعایت اصول بهداشتی و دارا بودن استاندارد و ایمنی در سرزمین موج‌های آبی مشهد، آن را به یک انتخاب مطمئن، مناسب و امن برای داشتن یک روز پرنشاط و پرهیجان تبدیل کرده است.

در این مجموعه، بهترین روش‌های نوین تصفیه آب به‌کار برده شده است و تمامی سطوح، سرسره‌ها، راه‌پله‌ها و غیره، هر شب پس از اتمام شیفت کاری با مواد شوینده و گندزدا شستشو می‌شود.

امکانات ویژه؛ از گرمایش از کف تا سرسره‌های متنوع و مدرن

سرسره‌های متنوع ۴ نفره، ۲ نفره و ۱ نفره جدید مجهز به تکنولوژی روز دنیا از کشورهای آلمان و کانادا، حمام ترکی، سوناهای خشک و بخار متعدد، رودخانه خروشان، استخر موج، رستوران و کافی‌شاپ تنها بخشی از امکانات این مجموعه هستند.

سیستم گرمایش از کف سرزمین موج‌های آبی لذت حضور در پارک آبی را چندبرابر کرده است؛ سیستمی که از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این مجموعه آبی است.

حضور پرسنل متعهد، مجرب، آموزش‌دیده و نیز ناجیان غریق باسابقه و حرفه‌ای از نقاط قوت سرزمین موج‌های آبی به‌شمار می‌رود.

یک روز کامل تفریح در موج‌های آبی مشهد فقط با ۱۵۰ هزار تومان

دسترسی آسان و سریع؛ از بلیط تا خدمات

شرایط خرید آسان و سریع بلیط موج‌های آبی مشهد با تخفیف‌های ویژه، صندوق‌های امانات رایگان، رختکن‌های بزرگ و متعدد؛ همه و همه از دلایل استقبال بی‌شمار میهمانان عزیز است.

سرزمین موج‌های آبی مشهد محبوب‌ترین و استانداردترین پارک آبی ایران است. تمامی تجهیزات و امکانات به‌کار گرفته شده در سرزمین موج‌های آبی با توجه به نمونه‌های موفق خارجی با طراحی مهندسان به‌نام و توانمند داخلی و خارجی، طراحی و اجرا شده‌اند.

در صفحه اینستاگرام سرزمین موج‌های آبی مشهد از آخرین اخبار و رویدادها و تخفیف‌های این پارک تفریحی جذاب مطلع می‌شوید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد مطلب 5924458

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      45 11
      پاسخ
      چه خبره مردم کجا بیارن 150 تومن بدن
      • ناشناس IR ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        57 12
        حداقل کنین ۱۰۰
      • N IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
        11 18
        150 تومن خیلی خوبه ولی یک کار خیلی بد و مزخرفی که موج های ابی انجام داده جابه جایی سالن های خانم ها و اقایان است
    • مراد IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      33 4
      پاسخ
      الان بیشتر از ۱۰۰ نگیرید چه خبره
    • بنده خدا IR ۰۸:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      20 4
      پاسخ
      استخر موجش ورودخانه اش دربین پارک های آبی واقعا تک هست حرفه‌ای ساخته شده موجهای خروشان با این کیفیت نیست
    • سید مرتضی IR ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      22 4
      پاسخ
      در روزهای شلوغ تابستان رفتم . مسائل بهداشتی خیلی بد بود. برا هر نفر ۲۰۰
    • زهرا IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      16 13
      پاسخ
      عالی بود ما رفتیم
    • IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      31 5
      پاسخ
      یعنی چی که نمیزارن یه لقمه ساندویچ با خودت بیاری همون قسمت رختکن بخوری یه موج های آبی رفتن برا هر نفر با خرید از بوفه های اونجا که قیمتاش ۴برابر بیرونه ۵۰۰ تومن در میاد چه خبره اسمش هست ۱۵۰
    • محمد IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      8 12
      پاسخ
      باسلام به همه دوستان باید عرض کنم که 15 هزار تومنم نمی ارزه به خصوص که این جابه جایی (جابه جایی پارک بانوان با آقایان)انجام شده،من خودم یک ماه پیش رفتم خیلی ناراضی بودم مثلا سقوط آزاد یا همون لوپ رو سوار شدم هنوز کمر و پشتم درد میکنه.به نظر من بهترین پارک آبی مشهد موج های خروشان هستش❤❤
    • IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      11 7
      پاسخ
      عالی
    • مرضیه یوسف IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      16 1
      پاسخ
      واقعاچه خبره خداروخوش نمیاداینقدم شلوغه که هرظرفیتی رواجازه میدن ازش استفاده کنه
    • عباس IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      16 1
      پاسخ
      خوب هست ولی خییلی شلوغه
    • ارمیا IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      9 2
      پاسخ
      ۱۵۰ تومان خیلی است لطفاً ۱۲۰ تومانش کنین
    • احمد IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      7 1
      پاسخ
      سلام خیلی باحاله ولی هزینه اش زیاده مخصوصاایامی که شلوغ هست نمیشه همه سرسره هاوبازی هااستفاده کرد
    • رضا US ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      1 2
      پاسخ
      من هم موج های ابی رفتم و هم خروشان. اما موجهای خروشان خیلی خیلی بهتره و بروز تره موج های ابی بهداشتی تره
    • نا‌شناس IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      1 3
      پاسخ
      بعد ده برابر اون 150 تومان رو باید خرج دکتر کنی، مخصوصا خانم که به راحتی دچار عفونت میشن
    • علی IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      5 1
      پاسخ
      نرید آقا ایقدر کولر میزنن که چشمات باز نمیشه یک ساعت بیشتر نمیتونی باشی
    • خانم نامور IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۰
      1 0
      پاسخ
      خیلی شلوغ واقعا یک وجب جای خالی نیست تو استخر موج جکوزی حال آدم بد میشه از بس شلوغ صف طولانی سرسرها صف غذا آدم خسته میشه باید یک ظرفیتی تایین بشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها