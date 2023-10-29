برخورد دو خودرو در شهرستان نظرآباد ۳ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عباسپور اظهار کرد: ساعت ۱۰:۲۰ در اتوبان کرج - قزوین ابتدای جاده بادامک روبروی ایران خودرودر یک دستگاه سمند و تیبا باهم تصادف کردند که طی آن ۳ نفر مصدوم شدند.

عباسپور افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه فخر ایران به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه یکی از مصدومین حادثه پس از انجام اقدامات‌پیش بیمارستانی توسط نیروهای هلال احمر به مرکز درمانی اعزام شد، ادامه داد: ۲ مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) منتقل شدند.

عباسپور اضافه کرد: رهاسازی یکی از مصدومان با همکاری آتش نشانی و نیروهای هلال احمر انجام شد.