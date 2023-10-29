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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۰۲

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل:

آموزش نیروی انسانی در واحدهای تولیدی حوادث را به حداقل می‌رساند

آموزش نیروی انسانی در واحدهای تولیدی حوادث را به حداقل می‌رساند

اردبیل- مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: با آموزش نیروهای انسانی در واحدهای تولیدی می‌توان به راحتی آسیب‌های احتمالی در زمان وقوع حوادث را به کمترین میزان ممکن کاهش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علایی صبح یکشنبه بازدید از شهرک صنعتی شماره دو اردبیل با تاکید بر اجرای اقدامات پیشگیرانه در شهرک‌های صنعتی در حوزه پدافند غیرعامل اظهار کرد: آمادگی در برابر حوادث امری لازم و ضروری است که با شناسایی آسیب‌ها در حوزه پدافند غیرعامل می‌توان با کاهش نقاط ضعف و افزایش بازدارندگی از مجموعه‌های تولیدی در برابر انواع تهدیدات و خطرات طبیعی و غیرطبیعی، حفظ و صیانت کرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به مواجهه واحدهای تولیدی در برابر انواع تهدیدات و حوادث احتمالی، شرکت شهرک‌های‌صنعتی به عنوان یک سازمان توسعه‎ای نقشی مهم و تأثیرگذار در اجرای اهداف پدافند غیرعامل و اقدامات پیشگیرانه در شهرک‌های صنعتی استان انجام داده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل ادامه داد: نیروی انسانی توانمند و مسئولیت پذیر مهم‌ترین سرمایه یک واحد تولیدی در برابر تهدیدات و حوادث به شمار می‌آید که با آموزش واحدهای تولیدی می‌توان به راحتی آسیب‌های احتمالی در زمان وقوع حوادث را به کمترین میزان ممکن کاهش داد.

علایی افزود: در طیف آموزش اقدامات مؤثری در خصوص ارتقای دانش شاغلین و مدیران واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان انجام شده است که با برگزاری این دوره‌های آموزشی رایگان تلاش شده است تا میزان آمادگی و توانمندی آنان در مواقع وقوع خطر افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه پدافند غیرعامل را احداث و تجهیز ایستگاه‌های آتش نشانی برشمرد و تصریح کرد: احداث ایستگاه‌های آتش نشانی در شهرک‌های صنعتی از جمله مواردی است که به منظور حفظ و صیانت از جان و مال واحدهای تولیدی انجام می‌شود که در این راستا تاکنون ۶ ایستگاه آتش نشانی در سطح شهرک‌های صنعتی استان احداث شده است.

علایی بیان کرد: کنترل و هدایت آب‌های سطحی، طراحی و زون بندی شهرک‌‎های صنعتی بر اساس نوع تولید و ممیزی و شناسایی واحدهای پرخطر از مهمترین اقداماتی است که در حوزه پدافند غیرعامل در شهرک‌های صنعتی استان اجرایی شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه شهرک‌های صنعتی جز تأسیسات حساس و زیربنایی کشور محسوب می‌شوند، تلاش برای حفظ امنیت این شهرک‌ها امری ضروری بوده و جزو برنامه‌های اساسی این شرکت قرار دارد.

کد مطلب 5924489

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