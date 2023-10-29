به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علایی صبح یکشنبه بازدید از شهرک صنعتی شماره دو اردبیل با تاکید بر اجرای اقدامات پیشگیرانه در شهرک‌های صنعتی در حوزه پدافند غیرعامل اظهار کرد: آمادگی در برابر حوادث امری لازم و ضروری است که با شناسایی آسیب‌ها در حوزه پدافند غیرعامل می‌توان با کاهش نقاط ضعف و افزایش بازدارندگی از مجموعه‌های تولیدی در برابر انواع تهدیدات و خطرات طبیعی و غیرطبیعی، حفظ و صیانت کرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به مواجهه واحدهای تولیدی در برابر انواع تهدیدات و حوادث احتمالی، شرکت شهرک‌های‌صنعتی به عنوان یک سازمان توسعه‎ای نقشی مهم و تأثیرگذار در اجرای اهداف پدافند غیرعامل و اقدامات پیشگیرانه در شهرک‌های صنعتی استان انجام داده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل ادامه داد: نیروی انسانی توانمند و مسئولیت پذیر مهم‌ترین سرمایه یک واحد تولیدی در برابر تهدیدات و حوادث به شمار می‌آید که با آموزش واحدهای تولیدی می‌توان به راحتی آسیب‌های احتمالی در زمان وقوع حوادث را به کمترین میزان ممکن کاهش داد.

علایی افزود: در طیف آموزش اقدامات مؤثری در خصوص ارتقای دانش شاغلین و مدیران واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان انجام شده است که با برگزاری این دوره‌های آموزشی رایگان تلاش شده است تا میزان آمادگی و توانمندی آنان در مواقع وقوع خطر افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه پدافند غیرعامل را احداث و تجهیز ایستگاه‌های آتش نشانی برشمرد و تصریح کرد: احداث ایستگاه‌های آتش نشانی در شهرک‌های صنعتی از جمله مواردی است که به منظور حفظ و صیانت از جان و مال واحدهای تولیدی انجام می‌شود که در این راستا تاکنون ۶ ایستگاه آتش نشانی در سطح شهرک‌های صنعتی استان احداث شده است.

علایی بیان کرد: کنترل و هدایت آب‌های سطحی، طراحی و زون بندی شهرک‌‎های صنعتی بر اساس نوع تولید و ممیزی و شناسایی واحدهای پرخطر از مهمترین اقداماتی است که در حوزه پدافند غیرعامل در شهرک‌های صنعتی استان اجرایی شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه شهرک‌های صنعتی جز تأسیسات حساس و زیربنایی کشور محسوب می‌شوند، تلاش برای حفظ امنیت این شهرک‌ها امری ضروری بوده و جزو برنامه‌های اساسی این شرکت قرار دارد.